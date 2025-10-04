Ngày 4/10: Giá cao su trong nước ổn định, thế giới diễn biến trái chiều

Giá cao su trong nước hôm nay tiếp tục duy trì ở mức ổn định. Trên thị trường thế giới, giá cao su tại các thị trường diễn biến trái chiều, trong khi cao su RSS3 tại Nhật Bản lao dốc, sàn Thượng Hải giữ nhịp ổn định.

Công nhân Xí nghiệp Chế biến đóng gói bao bì sản phẩm mủ cao su khối

Thị trường trong nước

Sáng 4/10, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 – 403 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 – 395 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Tương tự, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Các mức giá trên so với phiên trước không thay đổi.

Thị trường thế giới

Trên sàn Tocom Nhật Bản, giá cao su RSS3 trong phiên trực tuyến hôm nay giữ đà giảm so với hôm qua, với mức giảm từ 2 – 22.70 yên/kg tại các kỳ hạn.

Cụ thể, hợp đồng giao tháng 9/2025 giảm 2 yên/kg (- 0,61%), hiện ở mức 321.00 yên/kg; kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 17.10 yên/kg (- 5,38%), xuống mức 300.40 yên/kg; hợp đồng tháng 12/2025 giảm 22.70 yên/kg (- 7,145), về mức 294.60 yên/kg; hợp đồng tháng 1/2026 giảm 10.40 yên/kg (- 3,27%), hiện mức 306.90 yên/kg;…

Tại Trung Quốc, giá cao su tự nhiên trên sàn Thượng Hải (SHFE) sáng nay nhìn chung ổn định, không có biến động lớn so với phiên trước. Cụ thể, hợp đồng tháng 10/2025 ở mức 14.265 NDT/tấn (-1,44%), tháng 11/2025 ở 14.365 NDT/tấn (-0,75%) và tháng 1/2026 đạt 15.180 NDT/tấn (-1,03%).

Trong phiên trực tuyến sáng nay, trên sàn Singapore (SGX), giá cao su TSR20 vẫn diễn biến trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn tháng 10/2025 giảm 2,90 cent/kg, hiện ở mức 170 cent/kg; kỳ tháng 11/2025 tăng 0,30 cent/kg, ở mức 170,20 cent/kg; kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,40 cent/kg, xuống 167,30 cent/kg; kỳ tháng 2/2026 tăng 0,30cent/kg, lên mức 170,20 cent/kg.

Trên sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 10 kết phiên ở mức 168,7 cent Mỹ/kg, tăng 0,4%, cho thấy sự kết hợp giữa các yếu tố nhu cầu, cung ứng và tác động tiền tệ./.