Công ty Đầu tư Thành Thành Công bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 305/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (TTC) bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin (CBTT) đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không gửi nội dung CBTT cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu như báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2024; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2023; báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020 và nhiều văn bản khác.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Công ty gửi nội dung CBTT không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu như báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tài chính bán niên 2023; Báo cáo tài chính năm 2023; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022 và một số văn bản khác.

Ngoài ra, TTC cũng bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định. Tổng số tiền phạt cho 2 hành vi trên là 185 triệu đồng.

Được biết, TTC có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng hoạt động trong lĩnh vực mua bán lương thực, thực phẩm, thực phẩm công nghệ; mua bán bột ngọt, bắp, đậu nành, bán buôn cà phê, chè, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, tinh bột...

Báo cáo tình hình tài chính của TTC cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty đạt lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.109 tỷ đồng. Tính đến 30/06/2025, vốn chủ sở hữu 6.483 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả ở mức 21.219 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu, trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu đang chiếm 1.634 tỷ đồng./.