Ngày 6/10: Giá heo tại nhiều tỉnh rơi xuống 54.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (6/10) giảm nhẹ tại một số tỉnh miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam giữ ổn định. Hiện giá heo hơi cả nước giao dịch trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay giảm. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 - 2.000 đồng tại một số tỉnh. Bắc Ninh duy trì mức giá cao nhất khu vực 56.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đều giảm về 54.000 đồng/kg là mức thấp nhất khu vực.

Các địa phương khác phổ biến quanh mốc 55.000 đồng/kg, cho thấy xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang, giao dịch phổ biến trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Huế ghi nhận mức 53.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi dừng ở 52.000 đồng/kg.

Gia Lai hiện giữ mức thấp nhất vùng với 51.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đạt mức cao nhất 55.000 đồng/kg. Một số địa phương như Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn ổn định quanh mốc 54.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường đang trong trạng thái cân bằng, chưa xuất hiện biến động mạnh.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục ổn định. TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ thu mua quanh 55.000 đồng/kg, Đồng Tháp và Vĩnh Long thấp nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

Đồng Nai và Tây Ninh vẫn duy trì mức cao 56.000 đồng/kg. Các tỉnh Long An và An Giang phổ biến 55.000 đồng/kg. Bình quân toàn miền Nam ghi nhận ở mức 55.100 đồng/kg, không thay đổi so với hôm trước./.