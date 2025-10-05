Ngày 5/10: Giá dầu duy trì đà tăng

Sáng nay, giá dầu thế giới tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng. Tuy vậy, tính chung cả tuần, giá dầu vẫn ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn 3 tháng qua.

Sáng 5/10, giá dầu Brent ở mốc 64,36 USD/thùng

Thị trường thế giới

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 sáng 5/10, giá dầu Brent ở mốc 64,36 USD/thùng, tăng 0,66% (tương đương tăng 0,42 USD/thùng) so với phiên sáng 4/10.

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,69 USD/thùng, tăng 0,66% (tương đương tăng 0,40 USD/thùng).

Tính chung tuần này, giá dầu thô Brent giảm 8,2%, trong khi giá dầu thô WTI giảm 7,6%, mức giảm hàng tuần lớn nhất trong hơn 3 tháng.

Giá dầu thế giới duy trì đà tăng trong phiên giao dịch hôm nay sau khi một vụ cháy đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu El Segundo của Chevron trên bờ Tây nước Mỹ. Dù nhà chức trách cho biết ngọn lửa đã được khống chế, vẫn chưa rõ liệu sự cố này có ảnh hưởng đến sản lượng hay không. Nhưng điều này cũng tạm giúp mặt hàng này tăng trong ngắn hạn. Bởi lẽ, xăng dầu vẫn còn đó áp lực từ việc OPEC+ dự kiến sẽ tăng sản lượng.

"Kỳ vọng OPEC+ tăng sản lượng, cùng với việc đường ống dẫn dầu từ khu vực tự trị Kurdistan của Iraq hoạt động trở lại sau hai năm gián đoạn, đang khiến áp lực bán tiếp tục đè nặng lên thị trường dầu mỏ", ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết.

Ông Kissler cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán giữa phong trào Hamas và chính quyền Tổng thống Donald Trump về một kế hoạch hòa bình, cùng với số liệu tồn kho dầu thô tiêu cực từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), càng khiến triển vọng giá dầu trở nên ảm đạm trong thời gian qua.

Các chuyên gia chỉ ra một số yếu tố gây áp lực lên giá dầu thô trong ngắn hạn, bao gồm: xuất khẩu dầu của Iraq hoạt động trở lại; dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng mạnh; khả năng đàm phán về một kế hoạch hòa bình giữa Mỹ và lực lượng Hamas; quyết định tăng sản lượng sắp tới của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+); nhu cầu năng lượng toàn cầu đang có xu hướng giảm.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô của nước này đã đạt kỷ lục mới trong tháng 7, ở mức 13,64 triệu thùng/ngày, tăng thêm 109.000 thùng/ngày so với kỷ lục trước đó vào tháng 6. Đồng thời, tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng 1,8 triệu thùng lên 416,5 triệu thùng. Điều này cho thấy thị trường đang đứng trước tình trạng dư cung.

Thị trường trong nước

Giá xăng dầu duy trì mốc giá được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 2/10.

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 tăng thêm 6 đồng/lít, giá bán ra 19.624 đồng/lít; giá xăng RON95 III tăng 44 đồng/lít, giá bán 20.209 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 380 đồng/lít, giá bán 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, giá bán ra 19.005 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, giá bán ra 15.370 đồng/kg./.