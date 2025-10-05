Giá vàng hôm nay (5/10): Tiến sát mốc 139 triệu đồng/lượng

Sáng nay, giá vàng trên thị trường thế giới không thay đổi so với phiên sáng 4/10 do thị trường nghỉ lễ. Trong nước giá vàng miếng SJC tăng lên mức 138,6 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cũng không ngoại lệ.

Sáng 5/10, giá vàng miếng SJC giao dịch lần lượt ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:44:45 sáng 5/10, giá vàng giao ngay trên Kitco ghi nhận mức 3.886,8 USD/oune, không thay đổi so với phiên sang 4/10.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 122,776 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.610 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 124,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tuần này, giá vàng đã có cú bứt phá mạnh khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ khiến thị trường thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng, làm dấy lên làn sóng bán tháo đồng USD và chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 5/10, các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt tăng giá vàng miếng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng so với phiên sáng 4/10.

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 600.000 đồng so với các thương hiệu khác.

Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng (tăng 900.000 đồng/lượng) và bán ra ở mức 138,6 triệu đồng/lượng (tăng 800.000 đồng/lượng).

Với mốc giá trên, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 14,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng không ngoại lệ, khi đồng loạt tăng.

Cụ thể, thương hiệu SJC niêm yết ở ngưỡng 132,3 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng 4/10.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mốc 132,6 - 135,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ và Phú Quý cùng giao dịch ở mốc 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều./.