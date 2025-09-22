(TBTCO) - Khối lượng mở (OI) hợp đồng phái sinh chỉ số VN30 tháng 10/2025 vẫn cao đáng kể. Nhà đầu tư mở vị thế phòng ngừa rủi ro giá giảm (hedging) gia tăng trong bối cảnh chỉ số liên tục điều chỉnh 5 phiên gần đây.

Chỉ số VN30-Index nối tiếp nhịp điều chỉnh từ vùng đỉnh khi mở cửa phiên đầu tuần trong sắc đỏ khi áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng và cổ phiếu vốn hoá lớn. Các mã HDB, CTG, VPB đồng loạt giảm gần 4% trong phiên sáng, kéo chỉ số lao dốc hơn 50 điểm về sát ngưỡng 1.800 điểm vào giữa chiều. Thanh khoản phiên sáng cũng sụt giảm đáng kể và phản ánh tâm lý thận trọng cùng sự thiếu hụt của dòng tiền bắt đáy. Bước sang phiên chiều, VN30-Index tiếp tục giảm mạnh hơn 50 điểm và về sát vùng hỗ trợ 1800. Thị trường tiếp tục giao dịch ảm đạm với sự sụt giảm đáng kể của thanh khoản. Nửa cuối phiên giao dịch, một số cổ phiếu ngành ngân hàng như BID, TPB và LPB đón nhận lực cầu tốt giúp chỉ số thu hẹp phần nào mức giảm và hồi phục về vùng 1.820 điểm.

Dù lực cầu cuối phiên tại một số cổ phiếu BID, TPB, LPB giúp thu hẹp mức giảm, VN30 vẫn đóng cửa ở 1.819,60 điểm, mất 39,93 điểm (-2,15%), với 2 mã tăng và 27 mã giảm. Giá trị giao dịch nhóm VN30 đạt 19.510 tỷ đồng, chiếm gần 55% tổng giá trị giao dịch toàn sàn HOSE.

Nhóm VN30 trở thành gánh nặng cho chỉ số chung với mức giảm sâu hơn đáng kể. VN-Index chỉ giảm 1,16%, tương đương mất hơn 24 điểm xuống 1.634,15 điểm. Đây là phiên điều chỉnh giảm thứ 5 liên tiếp của VN-Index và VN30-Index. Dù vậy, tương tự mốc 1800 điểm của VN30-Index, chỉ số chung vẫn giữ vững trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm.

Chung xu hướng với chỉ số cơ sở, trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 10/2025 (HNX: 41I1FA000) kết phiên giảm 33,1 điểm (-1,79%) xuống 1.815,1 điểm. Nhờ vậy, thu hẹp chênh lệch âm còn -4,5 điểm so với chỉ số cơ sở VN30. Đây cũng là hợp đồng được giao dịch sôi động nhất trong ngày. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng thu hẹp chênh lệch âm, dao động từ -9,1 đến -19,6 điểm.

Diễn biến các hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Tổng khối lượng giao dịch tăng mạnh 34,4% so với phiên trước, cho thấy hoạt động đầu cơ gia tăng, đồng thời nhà đầu tư tiếp tục dùng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 10/2025 tăng lên 36.671 hợp đồng, phản ánh lượng vị thế nắm giữ vẫn ở mức cao.

Dự báo phiên ngày mai, chuyên gia từ Chứng khoán SHS cho rằng xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 10/2025 vẫn kém tích cực. Vùng hỗ trợ gần nhất sẽ quanh 1.780 điểm - 1.800 điểm. Trong khi đó, chuyên gia từ VCBS đánh giá các chỉ báo kỹ thuật RSI và MACD histogram đã tạo đáy và phát tín hiệu đảo chiều. VCBS khuyến nghị là mở vị thế LONG trên hợp đồng VN30F2510, với mục tiêu ngắn hạn quanh 1.839 điểm trong phiên tới.