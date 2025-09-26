Tứ trụ ngành lõi thắp lửa thị trường chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang củng cố nền tảng phát triển mới với bốn trụ cột ngân hàng, bất động sản, đầu tư công và bán lẻ, vừa tạo sức bật cho VN-Index, vừa hút trở lại dòng vốn ngoại và mở rộng cơ hội đầu tư dài hạn.

Lực kéo từ bốn ngành trụ cột

Trong bức tranh vận động của thị trường chứng khoán Việt Nam, xu hướng đầu tư ngày càng gắn liền với triển vọng của những nhóm ngành trụ cột. Sau giai đoạn nhiều biến động ngắn hạn, nền tảng chung vẫn cho thấy dư địa tăng trưởng lớn nhờ sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ vĩ mô và sức bật nội tại từ doanh nghiệp. Chính ở những lĩnh vực then chốt, động lực phát triển của thị trường được thể hiện rõ nét, mở ra hướng đi quan trọng cho cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Theo bà Đỗ Minh Trang – Giám đốc Phòng Phân tích và Chiến lược thị trường ACBS, để tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư cần giữ vững niềm tin vào triển vọng dài hạn và tập trung vào các ngành có nền tảng vững, khả năng lan tỏa rộng. Theo đó, bốn trụ cột chính gồm ngân hàng, bất động sản, đầu tư công và bán lẻ, sẽ tiếp tục nâng đỡ lợi nhuận doanh nghiệp, đồng thời tạo điểm tựa quan trọng cho VN-Index trong trung và dài hạn.

Ngành ngân hàng là một trong bốn trụ cột chính hỗ trợ đà tăng của VN-Index trong trung và dài hạn. Ảnh minh hoạ.

Ngân hàng được đánh giá là xương sống của thị trường khi chiếm gần 60% lợi nhuận toàn hệ thống doanh nghiệp niêm yết. Dù đã trải qua nhiều nhịp tăng trưởng, định giá cổ phiếu ngân hàng hiện chưa ở mức cao so với lịch sử, cả trên các chỉ số P/E, P/B lẫn EPS. Tín dụng tiếp tục duy trì tốc độ ổn định, trong khi nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn gia tăng. Điều này cho thấy dư địa nắm giữ dài hạn vẫn còn nhiều nếu được phân bổ ở tỷ trọng hợp lý. Với vị thế trung tâm và nền tảng ổn định, cổ phiếu ngân hàng vẫn là lựa chọn chiến lược cho nhà đầu tư kiên định với tầm nhìn dài hạn.

Chuyên gia ACBS cho rằng, các doanh nghiệp vật liệu xây dựng và hạ tầng có tiềm năng hưởng lợi trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào đang ở mức thấp, một phần do kinh tế Trung Quốc chưa phục hồi mạnh. Yếu tố này có thể giúp cải thiện biên lợi nhuận của doanh nghiệp, qua đó duy trì sức hút đầu tư cho nhóm ngành trong thời gian tới, đặc biệt nếu đi cùng tiến độ giải ngân đầu tư công và nhu cầu nội địa được cải thiện.

Bên cạnh ngân hàng, bất động sản đang đi qua giai đoạn bước ngoặt. Thị trường đã có dấu hiệu ấm dần từ cuối năm 2024, chủ yếu nhờ các dự án quy mô lớn của một số doanh nghiệp đầu ngành. Tuy nhiên, sự lan tỏa sang các chủ đầu tư vừa và nhỏ vẫn hạn chế.

“Giai đoạn 2025–2026 sẽ chứng kiến sự cải thiện rõ hơn, khi các chính sách tháo gỡ pháp lý và cơ chế hỗ trợ được Chính phủ triển khai phát huy tác dụng. Hoạt động chào bán dự án, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sẽ diễn ra thuận lợi hơn, từ đó làm bức tranh chung khởi sắc. Đây cũng là cơ hội để nhà đầu tư tìm kiếm giá trị trong nhóm cổ phiếu bất động sản tầm trung, thay vì chỉ tập trung vào các doanh nghiệp lớn” – bà Trang cho biết.

Đầu tư công cũng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì vai trò trụ cột trong nhiều năm tới. Mặc dù 8 tháng đầu năm 2025 mới hoàn thành khoảng 50% kế hoạch giải ngân, song bản chất của đầu tư công là xu hướng dài hạn, kéo dài nhiều năm và ngày càng trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Bán lẻ thắp sáng sức cầu nội địa

Song song với đó, bán lẻ nổi lên như mảnh ghép quan trọng phản ánh sức cầu nội địa. Theo số liệu thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 8/2025 tiếp tục ghi nhận mức tăng so với tháng trước, góp phần duy trì xu hướng tăng trưởng chung của 8 tháng đầu năm.

Ngành bán lẻ được kỳ vọng phục hồi nhờ sức cầu nội địa tăng và các chính sách kích cầu tiêu dùng. Ảnh minh hoạ.

Cùng với đà tăng GDP, dòng tiền trong nền kinh tế và các chính sách kích cầu, nhu cầu tiêu dùng được kỳ vọng sẽ phục hồi rõ nét hơn trong thời gian tới. Đây là yếu tố quan trọng giúp nhóm cổ phiếu bán lẻ củng cố vị thế và trở thành điểm sáng trong danh mục đầu tư, đặc biệt khi mức độ phụ thuộc vào các yếu tố quốc tế của ngành này không lớn.

Nhìn từ góc độ trung và dài hạn, sự phối hợp của bốn trụ cột – ngân hàng, bất động sản, đầu tư công và bán lẻ tạo nên nền tảng vững cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này không chỉ củng cố niềm tin của giới đầu tư trong nước mà còn gia tăng sức hút với dòng vốn quốc tế.

Thực tế, sau giai đoạn bán ròng kéo dài, khối ngoại đã bắt đầu quay trở lại mua ròng, phản ánh niềm tin dần được khôi phục. Sự dịch chuyển này gắn liền với nỗ lực cải cách hạ tầng, ổn định chính sách và thúc đẩy tiến trình nâng hạng của cơ quan quản lý. Khi Việt Nam đạt tiêu chí nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn tổ chức quốc tế sẽ tìm đến mạnh mẽ hơn, tạo thêm động lực cho các ngành trụ cột.

Ở góc nhìn của quỹ đầu tư, ông Đặng Thanh Tùng – Giám đốc Nghiệp vụ Dragon Capital Việt Nam nhấn mạnh rằng, triển vọng thị trường giai đoạn 2025–2030 gắn liền với sự phát triển của những ngành trọng yếu và các doanh nghiệp đầu ngành. Theo đó, ngân hàng sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm của nền kinh tế, trong khi khu vực doanh nghiệp tư nhân ngày càng khẳng định vị thế khi được giao nhiều dự án quy mô quốc gia.

“Từ đó, những lĩnh vực như công nghiệp chế tạo, năng lượng và công nghệ điện tử được kỳ vọng trở thành trụ cột mới, bổ sung thêm động lực cho thị trường. Khi các ngành này bứt phá, các doanh nghiệp dẫn đầu sẽ hưởng lợi trực tiếp, mở ra cơ hội đầu tư dài hạn hấp dẫn” – ông Tùng khẳng định.

Sự đồng thuận trong quan điểm của các chuyên gia cho thấy, biến động ngắn hạn chỉ là phần tất yếu trong tiến trình trưởng thành của thị trường. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần kiên định với tầm nhìn dài hạn, tập trung vào những ngành có nền tảng tốt và khả năng tăng trưởng bền vững. Sự kết hợp giữa chính sách vĩ mô, quyết tâm nâng hạng của Chính phủ, cùng sức bật từ các nhóm ngành trụ cột truyền thống và mới nổi, sẽ là nền tảng để chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với dư địa rộng lớn cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.