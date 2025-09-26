Lãnh đạo Quảng Trị “thúc” giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Ngày 26/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú vừa có chỉ đạo với các sở, ngành, đơn vị liên quan về một số dự án chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Trị, tính đến ngày 12/9/2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh đạt khoảng 4.161 tỷ đồng, đạt 34,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Riêng đối với các dự án đầu tư công thuộc diện theo dõi của Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú làm Tổ trưởng, tính đến ngày 30/8/2025, giá trị giải ngân nguồn vốn đầu tư công khoảng 1.188 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 26,2%, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

Ảnh. Quảng Trị đang triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Ảnh (công trình cầu Nhật Lệ 3)- Ngọc Tân

Mặc dù vậy, trong số đó vẫn có nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt như: Xã Trường Sơn (62,9%); xã Cam Hồng (62,7%); xã Sen Ngư (64,8%); xã Tân Mỹ (64,1%); xã Trường Phú (68,6%); xã Vĩnh Hoàng (51%)...

Bên cạnh các đơn vị giải ngân tốt còn một số dự án giải ngân thấp đã làm ảnh hưởng đến giải ngân chung của Tổ công tác số 2 như: Tuyến đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; đường và kè nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và hậu cần nghề cá; công viên Thống Nhất tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu...

Theo Sở Tài chính Quảng Trị, nguyên nhân giải ngân thấp tại các dự án này là do công tác chuẩn bị đầu tư chưa thực sự tốt và thiếu chủ động; tình trạng “vốn chờ dự án đủ thủ tục” hoặc phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư; tâm lý chủ đầu tư, nhà thầu chờ khối lượng thi công nhiều mới thanh toán…

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú nhấn mạnh, khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2025 không còn nhiều, vì vậy, các đơn vị, địa phương phải thẳng thắn nhìn ra những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu giải ngân hết vốn đầu tư công.

Trong đó, lưu ý trong quá trình triển khai, tùy theo tình hình thực tế của từng gói thầu để lựa chọn đơn vị thi công có đủ năng lực thực hiện dự án; có cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa từng cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục triển khai; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thủ tục về đầu tư công vì mục tiêu, lợi ích chung; chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi sát các dự án nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú giao trách nhiệm cho Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương liên quan đến việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công để tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.