Hà Nội khởi công các công trình trọng điểm, thúc đẩy giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã cùng các địa phương trên cả nước khởi công, khánh thành các công trình hạ tầng trọng điểm vào ngày 19/8. Từ đó, góp phần thúc đẩy đầu tư công từ nay đến cuối năm 2025, tạo cú huých quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của Thành phố.

Đồng loạt khởi công 8 dự án hạ tầng trọng điểm

Trong tổng số 250 công trình, dự án khánh thành, khởi công đồng loạt trên cả nước sáng ngày 19/8, Hà Nội có 9 dự án, chiếm khoảng 4% về số lượng, nhưng đóng góp gần 20% tổng mức vốn đầu tư toàn quốc. Con số này không chỉ thể hiện quy mô đầu tư lớn, mà còn khẳng định rõ vai trò đầu tàu phát triển, trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước.

Theo đó, thành phố tổ chức khánh thành dự án Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá (phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội). Dự án này có mức đầu tư khoảng 11.197 tỷ đồng, công suất 270.000 m3/ngày đêm. Đây là dự án được nhân dân Thủ đô và cả nước mong chờ bấy lâu nay với kỳ vọng “hồi sinh” dòng sông Tô Lịch ô nhiễm.

Đồng thời, Thành phố tổ chức khởi công 8 dự án hạ tầng giao thông đô thị mang tính trụ cột, bao gồm: tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội (đoạn trên địa bàn Hà Nội); cầu Vân Phúc và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32, xã Phúc Thọ (Hà Nội); bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trên địa bàn Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; dự án thành phố thông minh tại xã Vĩnh Thanh (Hà Nội); Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel; đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Với quyết tâm và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành phố, Hà Nội đã khẩn trương đưa các công trình trọng điểm vào khởi công, khánh thành đúng dịp, coi đây là những công trình dân sinh, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân, đồng thời là hành động chính trị quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nổi bật trong những công trình trọng điểm khởi công ngày 19/8 là dự án hạ tầng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Cầu Ngọc Hồi là hạng mục quan trọng của tuyến đường Vành đai 3,5, giúp kết nối các trục đô thị phía Đông Nam Hà Nội với các tỉnh, thành phố lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng. Đây là một trong 8 cây cầu lớn qua sông Hồng có tổng vốn hơn 11.800 tỷ đồng.

Theo TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, việc xây dựng cầu Ngọc Hồi sẽ tạo thuận lợi cho liên kết vùng, khẳng định vai trò trung tâm của Hà Nội. Đồng thời, công trình còn tạo lợi thế để các tỉnh kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây thêm cầu không chỉ giảm áp lực giao thông, giảm dân số trong nội đô, mà còn góp phần sử dụng hiệu quả quỹ đất để tái cơ cấu kinh tế, phát triển các khu dân cư mới.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án hạ tầng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi"

Nhận thức rõ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm là một trong những động lực then chốt để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025, từ đầu năm đến nay, TP. Hà Nội đã và đang tiếp tục tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Số liệu từ TP. Hà Nội cho thấy, tính chung 7 tháng năm 2025, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 41.900 tỷ đồng, đạt 40,1% kế hoạch năm và tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

Áp dụng cơ chế "luồng xanh", quyết tâm đạt 100% kế hoạch đầu tư công Trong những tháng cuối năm 2025, Hà Nội quyết tâm đạt 100% kế hoạch giải ngân cho 282 dự án đầu tư công. Đây được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa GRDP Thủ đô tăng trưởng 8,5%, hoàn thành mục tiêu Chính phủ giao. Thành phố sẽ áp dụng cơ chế "luồng xanh" như đã báo cáo Thủ tướng trước đây, nhằm đẩy nhanh tiến độ, giải quyết từng việc từng ngày.

Các dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó, một số dự án hạ tầng quan trọng được tích cực đẩy mạnh, như: khởi công dự án cầu Tứ Liên; đẩy nhanh giải ngân các dự án như: đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đã giải ngân 16,4% kế hoạch vốn; đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1) đã giải ngân 51,2% kế hoạch vốn…

Dù đạt kết quả tích cực, nhưng theo đánh giá của UBND thành phố, nhiều công trình vẫn chậm so với yêu cầu. Tỷ lệ giải ngân chủ yếu tập trung ở các dự án đã hoàn thiện thủ tục, trong khi nhiều công trình trọng điểm vẫn gặp vướng mắc lớn…

Trong những tháng cuối năm, Hà Nội đặt mục tiêu giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Đây không chỉ là nhiệm vụ tài chính, mà còn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng có công văn về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quản lý và giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường và các chủ đầu tư quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và của thành phố: Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị cấp bách hàng đầu. Lấy kết quả giải ngân làm thước đo uy tín, năng lực người đứng đầu. Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ quy trình, rõ hiệu quả. Không né tránh, không đùn đẩy – "Chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Cùng với đó, Thành phố sẽ tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng; rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư công; rà soát các quy trình, quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền…/.