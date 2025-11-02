Khẩn trương xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ Thành phố Huế

(TBTCO) - Trước tình hình mưa lớn kéo dài tại TP. Huế, Cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương xuất cấp hàng trăm tấn gạo, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho TP. Huế nhằm góp phần giúp địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Triển khai ngay phương án hỗ trợ khẩn cấp

Từ ngày 22-28/10/2025 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, kết hợp với không khí lạnh và gió Đông trên cao, tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã xảy ra mưa rất lớn kéo dài gây ngập lụt sâu và trên diện rộng. Đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã phường với 35.000 hộ dân tại TP. Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng. Mưa lớn gây lũ lớn trên các sông ở TP. Huế và Đà Nẵng (đều ở mức trên báo động 3).

Theo dự báo, diễn biến mưa lũ còn tiếp tục phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Tây Trung Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai đạt cấp 3 - cấp cao nhất đối với lũ quét và sạt lở đất.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX xuất cấp xuồng cao tốc từ nguồn dự trữ quốc gia cho TP. Huế. Ảnh: Nguyễn Hướng

Trước tình hình đó, với tinh thần chủ động, khẩn trương và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, Cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai ngay phương án hỗ trợ khẩn cấp cho thành phố Huế. Việc xuất cấp gạo và vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia được thực hiện nhằm góp phần giúp địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, ngay sau khi nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Huế (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế) về việc hỗ trợ vật tư, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, ngày 28/10/2025, Bộ Tài chính có Quyết định số 3631/QĐ-BTC giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hàng dự trữ quốc gia cho UBND TP. Huế để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lũ diễn biến phức tạp, song nhờ sự chủ động, quyết liệt của các đơn vị của ngành Dự trữ Nhà nước và sự phối hợp hiệu quả với các địa phương, việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đã được triển khai nhanh chóng, an toàn và kịp thời. Toàn bộ số hàng dự trữ quốc gia hiện đã được Ủy ban nhân dân TP. Huế tiếp nhận và sử dụng cho công tác khắc phục hậu quả bão số 12.

Cụ thể, Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp: 300 tấn gạo; 1 bộ xuồng cao tốc loại DT3; 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5m2; 5.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 5.000 chiếc phao áo cứu sinh; 300 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 2 bộ máy phát điện các loại (1 bộ loại 30KVA và 1 bộ loại 50KVA); 3 bộ thiết bị khoan cắt; 5 bộ máy bơm nước chữa cháy; 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Thực hiện quyết định của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước Quyết định số 675/QĐ-CDT giao các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và X thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hàng dự trữ quốc gia cho UBND TP. Huế để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Vượt khó, kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và X đã nhanh chóng chuẩn bị hàng hóa, phương tiện vận chuyển và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thống nhất phương án giao, nhận, bảo đảm hàng hóa được bàn giao đúng tiến độ, đủ số lượng, đúng chủng loại và an toàn tuyệt đối.

Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng, chỉ đạo các phòng chuyên môn và các điểm kho dự trữ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, nhân lực và phương tiện. Đồng thời, Chi cục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị được UBND TP. Huế giao nhiệm vụ tiếp nhận và phân bổ để tổ chức giao, nhận hàng bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng và đúng mục đích, không để xảy ra sai sót hay chậm trễ.

Ông Lê Quang Thành - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX cho biết, chi cục phối hợp bàn giao hàng dự trữ quốc gia theo các quyết định xuất cấp cho chính quyền địa phương để kịp thời cấp phát cho người dân vùng ngập, ưu tiên khu vực bị chia cắt, thiếu lương thực và thiếu phương tiện an toàn đường thủy. Đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, sẵn sàng xuất bổ sung lương thực, phương tiện cứu hộ khi địa phương có yêu cầu, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong cao điểm mưa lũ.

Thực hiện các quyết định xuất cấp, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X đã xuất cấp 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ (24,5 m2); 5.000 chiếc phao áo cứu sinh; 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 01 bộ máy phát điện loại 30 KVA; 01 bộ máy phát điện loại 50 KVA; 03 bộ thiết bị khoan cắt và 03 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX đã thực hiện xuất cấp 300 tấn gạo; 1 bộ xuồng cao tốc loại DT3; 5.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 200 chiếc bè nhẹ cứu sinh và 5 bộ máy bơm nước chữa cháy.

Toàn bộ hàng hóa dự trữ quốc gia được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bàn giao, bảo đảm chất lượng, đúng chủng loại và đáp ứng yêu cầu khẩn cấp của địa phương. Số hàng này được bàn giao cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế để nhanh chóng phân phối đến các khu vực bị thiệt hại nặng, giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau bão.