Thị trường chứng khoán - Xu hướng tăng còn kéo dài ít nhất đến hết năm 2026

PV: Chủ đề Diễn đàn VWAS năm nay là “Kỷ nguyên mới, sức bật mới”, tập trung bàn về nền kinh tế Việt Nam giai đoạn tới và cơ hội đầu tư vào nhiều lớp tài sản. Theo ông, động lực nào sẽ tạo nên sức bật mới cho thị trường chứng khoán?

Ông Trần Vinh Quang: Tôi cho rằng, có 4 động lực quan trọng đang hỗ trợ rất tích cực cho thị trường chứng khoán. Thứ nhất, định hướng của Chính phủ trong phát triển kinh tế tư nhân. Nếu nhìn vào cấu trúc doanh nghiệp niêm yết, có thể thấy, hầu hết doanh nghiệp lớn nhất đều thuộc khối tư nhân. Đây là sự thay đổi rất đáng chú ý. Trước đây, nền kinh tế lấy khu vực nhà nước làm chủ đạo, nhưng giờ tư nhân đang trở thành lực lượng dẫn dắt, thể hiện rõ nhất qua kênh chứng khoán.

Cùng với đó, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đồng thời hỗ trợ. Đây là điểm hiếm có. Thông thường, khi mở rộng tài khóa, chính sách tín dụng sẽ bị siết, hoặc ngược lại. Nhưng hiện nay, cả hai chính sách vận hành song song: giải ngân đầu tư công mạnh mẽ, trong khi lãi suất được duy trì ở mức thấp, tín dụng có dư địa tăng trưởng. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho thị trường.

Thứ ba, Chính phủ liên tục đưa ra các chính sách cụ thể để tháo gỡ vướng mắc, không dừng ở khẩu hiệu. Có thể thấy rõ trong lĩnh vực bất động sản, khi nhiều chính sách, nghị định, đề án hỗ trợ đã được ban hành, cùng với các cơ chế cho thị trường chứng khoán và thị trường tài chính nói chung.

Cuối cùng, một động lực quan trọng là sự quan tâm mạnh mẽ từ Chính phủ và các cơ quan quản lý. Đây không chỉ là sự xuất hiện về mặt hình thức, mà còn thể hiện cách tiếp cận mới khi Chính phủ cởi mở hơn với các xu hướng như tài sản số, tài chính xanh, cũng như hành động cụ thể để thực hiện cam kết nâng hạng thị trường chứng khoán. Những tín hiệu đó giúp cộng đồng nhà đầu tư tăng thêm niềm tin vào sự phát triển dài hạn của thị trường chứng khoán.

PV: Ông đánh giá thế nào về triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam?

Ông Trần Vinh Quang: Theo tôi, chúng ta không nên chỉ tập trung vào việc FTSE Russell công bố báo cáo phân loại thị trường cổ phiếu thường niên vào ngày 8/10 tới (theo giờ Việt Nam), mà cần nhìn xa hơn. Với tiến trình cải cách hiện nay, việc nâng hạng là chắc chắn, chỉ là sớm hay muộn. Nếu diễn ra trong năm nay, đó là một cú hích mạnh, nhưng nếu chậm lại, cũng không làm thay đổi bản chất xu hướng đi lên của thị trường.

Điều quan trọng là nhiều nhà đầu tư ngoại đã chuẩn bị sẵn. Tôi biết, có những quỹ lớn đã mở tài khoản, chờ ngày thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng để giải ngân. Khi đó, dòng vốn ngoại sẽ có sự đảo chiều rõ rệt.

PV: Trong bối cảnh lãi suất đang ở mức thấp nhất hàng chục năm qua, đâu là kênh đầu tư phù hợp cho nhà đầu tư Việt Nam, thưa ông?

Ông Trần Vinh Quang: Thực tế, có nhiều kênh đầu tư khác nhau, như chứng khoán, bất động sản, vàng và cả tài sản số. Tuy nhiên, tôi đánh giá, chứng khoán là kênh phù hợp nhất với nhiều đối tượng, nhờ tính linh hoạt và không đòi hỏi vốn quá lớn.

Ví dụ, nếu muốn đầu tư vàng, nhà đầu tư vẫn phải mua bán trên thị trường vật chất, do chưa có sàn vàng chính thức. Với bất động sản, cần nguồn vốn lớn. Trong khi đó, với chứng khoán, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu các công ty bất động sản để hưởng lợi từ sự tăng trưởng của ngành, mà không cần trực tiếp bỏ vốn lớn vào dự án.

Quan trọng hơn, trong bối cảnh chính sách tài khóa mở rộng, đầu tư công được đẩy mạnh, chính sách tiền tệ nới lỏng và lãi suất thấp, kênh chứng khoán có lợi thế rõ rệt. Đây là kênh tích sản dài hạn, phù hợp để mỗi người phân bổ một phần tài sản, xây dựng nền tảng tài chính bền vững cho tương lai.

PV: Thị trường chứng khoán đã tăng rất mạnh thời gian qua. Ông đánh giá thế nào về triển vọng của VN-Index trong giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026? Ông có lời khuyên gì dành cho nhà đầu tư cá nhân giai đoạn này?

Ông Trần Vinh Quang: Xu hướng chung của thị trường vẫn tích cực ít nhất đến hết năm sau. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào mốc điểm số VN-Index, nhà đầu tư nên quan tâm đến hiệu quả danh mục. Không phải toàn bộ cổ phiếu trên thị trường cùng tăng, mà thường chỉ có một số nhóm hoặc mã dẫn dắt.

Tôi cho rằng, các ngành tài chính - ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bán lẻ sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền. Song yếu tố then chốt trong uptrend (xu hướng tăng giá kéo dài của một tài sản) là sự linh hoạt. Nếu cổ phiếu nắm giữ không tăng, nhà đầu tư cần mạnh dạn thay đổi.

Để kiểm soát rủi ro, nhà đầu tư cá nhân nên xây dựng “bộ nguyên tắc” với các tiêu chí rõ ràng. Tiêu chí mua gồm: lợi nhuận, ROE, biên lợi nhuận, đòn bẩy an toàn và định giá hợp lý. Tiêu chí bán gồm: thoái vốn khi luận điểm đầu tư bị vi phạm, xu hướng/dòng tiền gãy, hoặc khi đã đạt mục tiêu rủi ro - lợi nhuận. Ngoài ra, cần quản trị quy mô vị thế bằng giới hạn tỷ trọng cho từng mã và toàn danh mục, cơ chế tăng - giảm vị thế theo tín hiệu thị trường. Kỷ luật rủi ro cũng phải được đặt ra, bao gồm ngưỡng lỗ tối đa và quy tắc hạ đòn bẩy khi biến động tăng.

Quan trọng nhất, nhà đầu tư cần viết các nguyên tắc này thành văn bản, kiểm soát bằng con số cụ thể và kiên định tuân thủ.

