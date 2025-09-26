(TBTCO) - Ngày 26/9/2025, “Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại Lotte Việt Nam năm 2025” khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh, mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt thâm nhập kênh phân phối hiện đại, thúc đẩy tiêu thụ nội địa trước thách thức sụt giảm xuất khẩu.

Trong bối cảnh doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, thách thức về thị trường tiêu thụ, đặc biệt thị trường xuất khẩu dự báo sẽ sụt giảm do tác động từ việc áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ.

Với dân số hơn 100 triệu người, thị trường nội địa trở thành “điểm tựa vàng” để doanh nghiệp duy trì tăng trưởng. Nắm bắt nhu cầu, nhiều năm qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với các tập đoàn bán lẻ, hệ thống phân phối hàng đầu trong và ngoài nước đã tổ chức "Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam" nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm Việt Nam vào kênh phân phối hiện đại.

Chương trình đã thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan, hỗ trợ hơn 700 doanh nghiệp từ TP. Hồ Chí Minh và các địa phương kết nối với các hệ thống phân phối lớn, quảng bá sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt là sản phẩm mới từ các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Năm nay, “Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại Lotte Việt Nam năm 2025” đã thu hút hơn 100 hồ sơ doanh nghiệp đăng ký, trong đó 40 doanh nghiệp được chọn trưng bày sản phẩm thuộc các lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, vật tư y tế, dệt may – da giày. Các sản phẩm được lựa chọn dựa trên tiêu chí “an toàn, mới, đặc trưng vùng miền – truyền thống”, đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng và hồ sơ công bố hợp lệ. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt khẳng định thương hiệu và mở rộng thị phần nội địa.

Tuần lễ kết nối giao thương giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm chất lượng cao. Ảnh: Lạc Nguyên

Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) chia sẻ, các doanh nghiệp cần đảm bảo sản phẩm có chứng nhận đạt tiêu chuẩn, hồ sơ hợp lệ và chưa từng cung cấp cho hệ thống phân phối liên quan, nhằm mang đến những sản phẩm mới mẻ, chất lượng cao cho người tiêu dùng.

Bà Huỳnh Thanh Hằng, đại diện Công ty TNHH Tamkira, chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng tham gia chương trình để giới thiệu hạt điều hữu cơ Tamkira, sử dụng nguyên liệu từ Bình Phước và Đắk Lắk, đạt chứng nhận hữu cơ chuẩn châu Âu và Mỹ. Dù đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính, chúng tôi muốn quảng bá sản phẩm truyền thống Việt đến người tiêu dùng nội địa”.

Bà Hằng nhấn mạnh, để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, doanh nghiệp phải đầu tư vào chất lượng sản phẩm và nhà máy, như chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm (BRC). Tuy nhiên, mục tiêu hiện tại của Tamkira là mở rộng thị phần trong nước, tận dụng các sự kiện xúc tiến thương mại để tiếp cận người tiêu dùng Việt.