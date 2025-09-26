Trung thu kết nối hokinhdoanh.online: Từ chiếc bánh tri ân đến cánh cửa số hóa

(TBTCO) - Trung thu không chỉ là Tết đoàn viên, mà còn là thời khắc đặc biệt để khơi dậy sự gắn kết cộng đồng, tiếp thêm sức sống cho hoạt động kinh doanh truyền thống trong nhịp sống hiện đại. Năm nay, hình ảnh hộp bánh trung thu mang hương vị Hà Nội cổ truyền được trao tận tay hàng nghìn hộ kinh doanh, không chỉ dừng lại ở lời tri ân, mà còn mở ra một cơ hội mới: tiếp cận siêu ứng dụng hộ kinh doanh online (HKDO) – từ bán hàng online, offline, kế toán, gọi xe cho tới đô thị thông minh.

Bánh trung thu và lời tri ân

Từ ngày 18 đến 25/9/2025, khoảng 200 - 300 hộ kinh doanh tại Hà Nội sẽ nhận hộp quà gồm 2 bánh nướng, 2 bánh dẻo, kèm mã QR dẫn thẳng tới ứng dụng HKDO. Đây là hoạt động tri ân của Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội phối hợp cùng nền tảng Đô thị thông minh 1.

Không chỉ là quà, chiếc hộp bánh trở thành lời mời gọi hộ kinh doanh khám phá thương mại hợp cộng trên: dothithongminh1.vn, tìm “bánh nướng", ra các cửa hàng bán bánh trung thu ở gần bạn - Hà Nội, nhấn vào cửa hàng của Công ty Bánh mứt kẹo Hà nội, đặt bánh, chat trao đổi, đồng ý vận chuyển, theo dõi vận chuyển, nhận bánh, thanh toán …

Theo thống kê, Hà Nội hiện có hơn 320.000 hộ kinh doanh. Tuy nhiên, trên 80% vẫn dựa vào bán hàng trực tiếp. Riêng mùa Trung thu 2024, ngành bánh kẹo đạt doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng, nhưng kênh online mới chiếm khoảng 12 - 15%. Chiến dịch kỳ vọng sẽ giúp ít nhất 600–900 hộ kinh doanh mở gian hàng thử nghiệm, bước đầu hình thành thói quen số.

Khi chiếc bánh trung thu trở thành “cầu nối”

Điểm độc đáo của chiến dịch lời tri ân nằm ở chỗ: chiếc bánh trung thu không chỉ để ăn, mà còn để kết nối. Nó gợi nhớ truyền thống, nhưng đồng thời mở lối vào kinh doanh hiện đại. Chiến dịch tặng bánh chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là hộ kinh doanh có cơ hội chạm vào toàn bộ siêu ứng dụng HKDO, gồm:

Bán online: Gian hàng trên Dothithongminh1.vn giúp hộ tiếp cận khách hàng toàn thành phố, không bị giới hạn bởi con phố hay khu chợ.

Bán offline: Phần mềm HKDO hỗ trợ quản lý hóa đơn, tồn kho, đơn hàng ngay tại cửa hàng.

Kế toán di động: Ứng dụng sổ sách đơn giản, giúp hộ kinh doanh dễ dàng quản lý doanh thu, chi phí, đáp ứng yêu cầu hóa đơn điện tử, nộp thuế minh bạch.

Gọi xe: Liên kết với dịch vụ vận chuyển, hộ có thể giao hàng nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.

Đô thị: Chỉ dẫn bản đồ điện tử từ địa chỉ (tọa độ thực) Người tìm mua tới địa chỉ Hộ kinh doanh

Tất cả kết nối trong một chiếc điện thoại thông minh – biến “cửa hàng nhỏ” thành “doanh nghiệp số thu nhỏ”, có năng lực cạnh tranh và mở rộng khách hàng vượt xa phạm vi con phố. Đặc biệt, việc tham gia nền tảng còn mở cánh cửa để hộ gia nhập Liên minh hộ kinh doanh HKDO – cộng đồng số quy tụ hàng chục nghìn hộ.

Đây là nơi các hộ có thể chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi mô hình thành công, và hợp tác để mở rộng tệp khách hàng, nhưng vần giữ riêng khách hàng của mình.

Nguồn ảnh: hokinhdoanh.online và hkdo.vn

Hộp bánh nhỏ, tầm nhìn lớn

Nếu chỉ 10% hộ kinh doanh Hà Nội - khoảng 32.000 hộ bắt đầu bán hàng trên nền tảng HKDO, doanh thu thương mại điện tử của khối này có thể tăng thêm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Với mức chi phí đầu tư ban đầu không lớn, lợi ích lan tỏa là rất đáng kể.

Bản thân các hộ tham gia cũng ghi nhận lợi ích kép: quản lý tài chính minh bạch hơn nhờ kế toán di động, tăng doanh thu nhờ thêm kênh bán online, giảm chi phí vận hành nhờ phần mềm tích hợp.

Trung thu là mùa cao điểm mua sắm bánh kẹo, quà tặng. Việc chọn đúng thời điểm này giúp chiến dịch vừa mang ý nghĩa tri ân, vừa tạo cơ hội cho hộ kinh doanh thử nghiệm kênh bán mới.

Trong tuần cuối tháng 9, hoạt động phát quà được triển khai theo quận, kết hợp shipper và dịch vụ chuyển phát nhanh. Hình ảnh hộ kinh doanh nhận quà, quét QR, trải nghiệm ứng dụng sẽ được lan tỏa trên mạng xã hội với hashtag #HKDO #BanhMutKeoHaNoi #TrungThuGanKet.

Đằng sau hộp bánh trung thu là một tầm nhìn: Biến những cửa hàng nhỏ thành “doanh nghiệp số thu nhỏ”. Hộ kinh doanh không còn đơn lẻ, mà nằm trên nền tảng đô thị thông minh – nơi dữ liệu, công nghệ và cộng đồng tạo thành siêu sức mạnh.

Nhờ HKDO, hộ kinh doanh Hà Nội có thể bước vào sân chơi mới: quản lý tài chính chuẩn mực, bán hàng đa kênh, tiếp cận khách hàng rộng hơn, đồng thời cùng nhau hình thành một liên minh kinh doanh số mạnh mẽ.

Nguồn ảnh: hokinhdoanh.online và hkdo.vn

HKDO - Người bạn đồng hành

Một chiếc bánh trung thu có thể chỉ mang hương vị ngọt ngào của truyền thống. Nhưng khi kết hợp cùng công nghệ, nó trở thành “chìa khóa” mở ra cánh cửa số hóa. Với HKDO, hộ kinh doanh Hà Nội không chỉ được tri ân, mà còn được trao cơ hội vươn mình – từ phố nhỏ, chợ quê đến thị trường rộng mở hơn.

Chiến dịch tặng bánh trung thu năm nay không chỉ đơn thuần là hoạt động tri ân. Nó là một chiến lược “ngọt ngào và thơm phức”: dùng chiếc bánh - biểu tượng truyền thống – để mở lối cho hộ kinh doanh bước vào thế giới số.

Và từ đây, hệ sinh thái HKDO không chỉ là phần mềm, mà trở thành người bạn - siêu ứng dụng đồng hành: giúp hộ kinh doanh bán online, quản lý offline, giao hàng tiện lợi, kế toán dễ dàng, kết nối đô thị thông minh.

Trong dòng chảy đổi mới hôm nay, chiếc bánh trung thu nhỏ bé ấy đã hóa thành nhịp cầu gắn kết giữa truyền thống và hiện đại, đưa hộ kinh doanh Hà Nội bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên số hóa, hội nhập và bền vững.