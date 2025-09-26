(TBTCO) - 8 tháng của năm 2025, cơ quan hải quan đã làm thủ tục thông quan cho nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 3,61 tỷ USD, tăng 23,4% (tương ứng tăng 685 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 8/2025 có 452 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu về Việt Nam, giảm 13,3% so với tháng trước.

Linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ảnh: TL

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 189 triệu USD, giảm 6,9% so với tháng trước; từ Thái Lan với 64,8 triệu USD, giảm 4,7%; từ Hàn Quốc với 62,6 triệu USD, giảm 15,4%; từ Nhật Bản với 53,7 triệu USD, giảm 20,6%; từ Ấn Độ với 27,1 triệu USD, giảm 11,4%; từ Inđônêxia với 22 triệu USD; giảm 30,1%;...so với tháng trước.

Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 thị trường này đạt 419 triệu USD, giảm 11,7% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 93% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô về Việt Nam trong tháng qua.

Tính chung lũy kế trong 8 tháng/2025, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô đạt 3,61 tỷ USD, tăng 23,4% (tương ứng tăng 685 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.