Ô tô nhập khẩu tăng mạnh, hơn 29% so với cùng kỳ

|Thị trường ô tô Việt Nam giảm giá mạnh chưa từng có Gia hạn nộp thuế tạo sức bật để thị trường ô tô tăng trưởng
Theo thống kê của Cục Hải quan, trong tháng 8/2025 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 13,6% (tương ứng giảm 2.562 chiếc) so với lượng nhập khẩu của tháng trước.
|Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 8 tháng/2024 và 8 tháng/2025. Nguồn: CHQ
Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 8/2025 đạt 16.274 chiếc, tương ứng trị giá đạt 363 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam được Cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 18.836 chiếc với trị giá đạt 429 triệu USD.
Trong tháng 8 năm 2025, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu Indonesia với 6.673 chiếc, tăng 8,1% so với tháng trước; nhập từ Thái Lan với 5.346 chiếc, giảm 19,7% và nhập từ Trung Quốc với 3.206 chiếc, giảm 27,4% so với tháng trước. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 15.225 chiếc, giảm 11,7% so với tháng trước và chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam.
Đáng chú ý, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tháng 8/2025, có 12.091 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam với trị giá đạt 223 triệu USD, chiếm tới 74,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng giảm 14% (tương đương giảm 1.976 chiếc) so với tháng trước.
Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 8/2025 chủ yếu là xe xuất xứ từ Indonesia với 6.668 chiếc, tăng 8,3%; xuất xứ từ Thái Lan với 3.881 chiếc, giảm 28,2% và xuất xứ từ Trung Quốc với 736 chiếc, giảm 31,2% so với tháng trước.
Bên cạnh đó, lượng xe ô tô vận tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 8/2025 là 2.648 chiếc, với trị giá đạt 77,48 triệu USD; giảm 5,3% về lượng và giảm 7,1% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 1.459 chiếc xe xuất xứ từ Thái Lan, tăng 17% so với tháng trước và có 992 chiếc xe xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 34,7%...
Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 8/2025 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn với 891 chiếc, tăng 21,1%; Hải Phòng với 787 chiếc, tăng 20%; thành phố Hồ Chí Minh với 525 chiếc, giảm 12,6%... so với tháng trước...
|
Theo Cục Hải quan, với kết quả của tháng 8, tính chung lũy kế trong 8 tháng năm 2025, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 137.821 chiếc, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 104.482 chiếc, tăng 19,6% và ô tô vận tải là 17.756 chiếc, tăng 95,8%. Trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 8 tháng/2025 vượt 3 tỷ USD (đạt 3,02 tỷ USD, tăng 38,3%, tương ứng tăng 836 triệu USD so với cùng kỳ năm trước), cao nhất từ trước tới nay.