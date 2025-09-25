Ô tô nhập khẩu tăng mạnh, hơn 29% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Chiều ngày 25/9, Cục Hải quan công bố số liệu về nhập khẩu ô tô cho thấy, mặc dù lượng nhập khẩu trong tháng 8 giảm nhưng lũy kế trong 8 tháng năm 2025, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 137.821 chiếc, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Cục Hải quan, trong tháng 8/2025 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 13,6% (tương ứng giảm 2.562 chiếc) so với lượng nhập khẩu của tháng trước.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 8 tháng/2024 và 8 tháng/2025. Nguồn: CHQ

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 8/2025 đạt 16.274 chiếc, tương ứng trị giá đạt 363 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam được Cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 18.836 chiếc với trị giá đạt 429 triệu USD.

Trong tháng 8 năm 2025, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu Indonesia với 6.673 chiếc, tăng 8,1% so với tháng trước; nhập từ Thái Lan với 5.346 chiếc, giảm 19,7% và nhập từ Trung Quốc với 3.206 chiếc, giảm 27,4% so với tháng trước. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 15.225 chiếc, giảm 11,7% so với tháng trước và chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam.

Đáng chú ý, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tháng 8/2025, có 12.091 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam với trị giá đạt 223 triệu USD, chiếm tới 74,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng giảm 14% (tương đương giảm 1.976 chiếc) so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 8/2025 chủ yếu là xe xuất xứ từ Indonesia với 6.668 chiếc, tăng 8,3%; xuất xứ từ Thái Lan với 3.881 chiếc, giảm 28,2% và xuất xứ từ Trung Quốc với 736 chiếc, giảm 31,2% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, lượng xe ô tô vận tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 8/2025 là 2.648 chiếc, với trị giá đạt 77,48 triệu USD; giảm 5,3% về lượng và giảm 7,1% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 1.459 chiếc xe xuất xứ từ Thái Lan, tăng 17% so với tháng trước và có 992 chiếc xe xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 34,7%...

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 8/2025 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn với 891 chiếc, tăng 21,1%; Hải Phòng với 787 chiếc, tăng 20%; thành phố Hồ Chí Minh với 525 chiếc, giảm 12,6%... so với tháng trước...