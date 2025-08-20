Hưng Yên thu ngân sách nội địa 7 tháng đạt gần 58.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Lũy kế 7 tháng năm 2025, thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do cơ quan thuế thực hiện ước đạt gần 58.000 tỷ đồng.

7 tháng năm 2025, ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt 61.607 tỷ đồng, đạt trên 111% dự toán giao, trong đó: Thu nội địa do Thuế tỉnh Hưng Yên thực hiện ước đạt gần 58.000 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu do cơ quan Hải quan thực hiện ước đạt 3.611 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và các ngành, các cấp đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ảnh: TL

Trong đó, khoản thu từ đất được trên 36.000 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 13.627 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.697 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 2.274 tỷ đồng.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, các cơ quan tài chính tỉnh Hưng Yên cũng đã thực hiện tốt công tác chi ngân sách nhà nước địa phương. Cụ thể, trong 7 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã chi ước đạt gần 41.000 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là 25.751 tỷ đồng, đạt 75% dự toán; số còn lại là chi thường xuyên trong một số lĩnh vực như chi sự nghiệp kinh tế, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, chi bảo đảm xã hội.

Để bảo đảm hoàn thành toàn diện dự toán số thu ngân sách nhà nước cả năm, Thuế tỉnh Hưng Yên tiếp tục chủ động theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nắm chắc các nguồn thu trên địa bàn, chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu; xây dựng và thực hiện phương án thu ngân sách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế phát triển của doanh nghiệp.

Đại diện Thuế tỉnh Hưng Yên cho biết, toàn đơn vị tiếp tục rà soát các nguồn thu; ngành, lĩnh vực còn dư địa thu, kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp để tăng cường quản lý thuế.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Hưng Yên cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hoá, các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số...; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý nợ, thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật./.