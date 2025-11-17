Hưng Yên thu ngân sách 10 tháng đạt 133,04% kế hoạch năm

(TBTCO) - Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, luỹ kế 10 tháng năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 73.712 tỷ đồng, tăng 67,55% so với cùng kỳ năm trước và đạt 133,04% so với kế hoạch năm.

Theo số liệu thống kê, trong tháng 10/2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt hơn 2.860 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 2.324 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu đạt 540 tỷ đồng, tăng 4,43%.v.v..

Luỹ kế 10 tháng năm 2025, thu ngân sách nhà nước của Hưng Yên đạt 73.712 tỷ đồng, tăng 67,55% so với cùng kỳ năm trước và đạt 133,04% so với kế hoạch năm. Trong đó: thu nội địa 68.576 tỷ đồng, tăng 73,66%; thuế xuất nhập khẩu 5.136 tỷ đồng, tăng 14,01%.

Các khoản thu từ đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chiếm tỷ trọng cao. Ảnh: V.N

Trong cơ cấu thu, một số khoản thu nội địa như thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 1.118 tỷ đồng, tăng 16,75%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 3.228 tỷ đồng, tăng 4,82%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 16.066 tỷ đồng, tăng 5,67%; thu lệ phí trước bạ 1.317 tỷ đồng, tăng 31,70%; thuế thu nhập cá nhân 3.110 tỷ đồng, tăng 52,12%; các khoản thu về đất đạt 41.935 tỷ đồng, tăng 174,31%.

Số liệu thống kê cho thấy cơ cấu thu chuyển biến theo hướng tích cực. Các khoản thu từ các sắc thuế, phí, lệ phí đều có sự tăng trưởng; thu nội địa từ tiền sử dụng đất tăng cao so với giai đoạn trước và vượt kế hoạch hằng năm đề ra.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách năm 2025, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường các biện pháp, nâng cao hiệu quả quản lý; khai thác tốt các nguồn thu từ đất, các dự án thương mại, đô thị, thu từ sản xuất, kinh doanh... Việc thành lập tỉnh Hưng Yên trên cơ sở hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình đã tạo ra không gian phát triển, khai thác quản lý sử dụng các nguồn lực trong nền kinh tế hợp lý, hiệu quả, thay đổi về chất trong sự phát triển, tạo sự đột phá về tăng trưởng.