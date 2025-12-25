Ngành Thuế: Lực lượng nòng cốt, đồng hành cùng sự phát triển đất nước

(TBTCO) - Năm 2025, đánh dấu 80 năm ngành Thuế Việt Nam gắn bó với chặng đường lịch sử của dân tộc. Kết quả thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế Việt Nam thực hiện được ví như mạch máu nuôi dưỡng sự cân bằng và phát triển của đất nước.

Tỷ trọng đóng góp của thu nội địa ngày càng lớn

Năm 2025, với quyết tâm cao đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, toàn ngành Thuế đã tập trung rà soát nguồn thu, đôn đốc các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Theo ước tính của ngành Thuế, đến ngày 31/12/2025, toàn ngành thu đạt 2.236,9 nghìn tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao, tăng 27,6% so với năm 2024 thực hiện; trong đó thu nội địa đạt 2.189,6 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98% tổng thu, vượt 31,4% dự toán, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2024 thực hiện.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Thuế - đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Ảnh: Đức Minh

Trong đó, cả 34/34 địa phương đều đánh giá hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Đây là lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về quy mô nguồn thu sau 80 năm xây dựng và phát triển. Trong đó, TP Hà Nội thu cán mốc 631 nghìn tỷ, vượt 32,1% dự toán; TP Hồ Chí Minh thu cán mốc 606 nghìn tỷ, vượt 20,8% dự toán.

Ngoài dấu ấn năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 là một chặng đường nhiều biến động, thách thức nhưng cũng là giai đoạn ngành Thuế nỗ lực đổi mới toàn diện, hiện đại hóa quản lý thuế, từ đó từng bước khẳng định vai trò và vị thế trong nền kinh tế với tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 9,754 triệu tỷ đồng vượt 17,5% mục tiêu Quốc hội giao; tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân đạt khoảng 18,5%/GDP. Tốc độ tăng thu hàng năm ước đạt 10,8%/năm. Trong đó: Tổng thu do cơ quan thuế quản lý giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt trên 8,4 triệu tỷ đồng, chiếm 86,1% tổng thu ngân sách nhà nước, gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2016 - 2020, gấp 2,5 lần so giai đoạn 2011 - 2015; Tốc độ tăng thu bình quân 11,5%.

Lãnh đạo ngànhThuế cho rằng, cơ cấu thu ngân sách nhà nước chuyển biến theo hướng bền vững. Tỷ trọng đóng góp của thu nội địa trên tổng thu ngân sách nhà nước ngày càng lớn, tăng từ mức 81% của giai đoạn 2011 - 2015 lên mức 82,1% giai đoạn 2016 - 2020 và khoảng 86% giai đoạn 2021 - 2025, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước tăng từ mức 82,3% của năm 2021 lên mức 86,6% của năm 2025.

Bước chuyển quan trọng trong cải cách thể chế

Đặc biệt, năm 2025, còn là năm đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cải cách thể chế và chính sách thuế. Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Thuế đã tập trung cao độ cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý thuế, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, minh bạch và hiện đại.

Nổi bật là việc nghiên cứu, soạn thảo và trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Với 9 chương, 53 điều, Luật hướng tới đổi mới toàn diện công tác quản lý thuế theo hướng hiện đại, dựa trên quản lý rủi ro, tăng cường tuân thủ tự nguyện, quản lý hiệu quả kinh tế số, thương mại điện tử và xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Ngày 10/12/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 với đại đa số đại biểu tán thành.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Mai Xuân Thành Cục trưởng Cục Thuế trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Ảnh: Đức Minh

Song song với đó, trong năm 2025, ngành Thuế đã hoàn thành xây dựng khối lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn với 9 Nghị định và 4 Thông tư, đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng các luật thuế quan trọng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, ngành Thuế đã xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành 1 Luật, 1 Nghị quyết của Quốc hội, 21 Nghị định, 24 Thông tư. Qua đó từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế và quản lý thuế theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế, mở rộng diện bao quát nguồn thu, đổi mới phương thức quản lý.

Một điểm nhấn quan trọng khác trong năm 2025 của ngành Thuế là thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026. Hiện thực hóa chủ trương này, ngành Thuế đã triển khai Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Chiến dịch đã được triển khai đồng loạt trên toàn quốc với nhiều giải pháp quyết liệt: tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ trực tiếp; thiết lập đường dây nóng 24/7; huy động sự tham gia của các hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ, đại lý thuế trong hỗ trợ hộ kinh doanh…, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng hộ, cá nhân kinh doanh, chuẩn bị cho lộ trình xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Để tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh, ngành Thuế đã xây dựng và vận hành Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân nhằm cung cấp thông tin, tài liệu đào tạo, hướng dẫn chính sách thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử; 3 sổ tay thuế điện tử cho hộ kinh doanh, kế toán trưởng, chủ doanh nghiệp.

Kết quả cho thấy, cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận thông tin, hưởng ứng, đồng thuận và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai kể từ 1/1/2026. Đặc biệt, đã có hơn 18,3 nghìn hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển đối sang phương pháp kê khai trước thời điểm 1/1/2026, hơn 3,2 nghìn hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp.

“Trước yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, ngành Thuế cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thuế; nâng cao chất lượng dịch vụ công về thuế” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo.

Năm 2025, các dịch vụ thuế điện tử, hóa đơn điện tử được triển khai sâu rộng với kết quả đã có trên 13 triệu lượt tải (riêng năm 2025 tăng 7 triệu lượt). Số tiền nộp thuế qua ứng dụng đạt xấp xỉ 18.000 tỷ đồng, gấp 2,1 lần số tiền nộp của 3 năm trước cộng lại. eTax Mobile đã vươn lên vị trí số 1 trong nhóm ứng dụng “Kinh doanh” trên App Store Việt Nam, cho thấy sự đón nhận tích cực của người dân.

Đặc biệt, với việc triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, ngành Thuế là một trong năm đơn vị nhà nước được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2025 (VDA 2025) với hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2025 và Tổng kết chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” do ngành Thuế tổ chức mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá, năm 2025, ngành Thuế đã rất nỗ lực triển khai quyết liệt, hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị được Chính phủ, Bộ Tài chính giao.

Ngành Thuế cũng đã triển khai quyết liệt và hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức, sắp xếp tổ chức bộ máy khi đã giảm từ hơn 4.000 đầu mối xuống còn hơn 700 đầu mối. Các đơn vị nhanh chóng đi vào ổn định, triển khai nhiệm vụ thông suốt.

Để đạt được những kết quả như trên, bên cạnh sự điều hành, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngành Thuế đã chủ động thực hiện công tác chuyển đổi số, áp dụng các biện pháp tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, đảm bảo an toàn xã hội, bảo vệ người tiêu dùng, tạo thuận lợi thương mại để vừa khơi thông nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ công tác thuế, tăng thu cho ngân sách nhà nước./.