Ngành Thuế hành động kịp thời để hiện thực hóa chủ trương đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng

(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân, Đảng uỷ Cục Thuế đã ban hành Kế hoạch hành động; triển khai, kiểm tra, giám sát, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động

Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Mai Xuân Thành - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Thuế khẳng định, việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã được Đảng ủy Cục Thuế cụ thể hóa bằng nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, gắn chặt với nhiệm vụ hiện đại hóa quản lý thuế và cải cách thủ tục hành chính.

Ông Mai Xuân Thành cho biết, ngày 16/6/2025, Đảng ủy Cục Thuế đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐUCT nhằm cụ thể hóa định hướng lớn của Bộ Tài chính vào thực tiễn, tập trung vào cải cách hành chính thuế, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó, ngày 8/7/2025, Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 2456/QĐ-CT về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân.

Mục tiêu của Nghị quyết số 11-NQ/ĐUCT là thể chế hóa và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Đức Minh

Trên tinh thần đó, Đảng uỷ Cục Thuế xác định rõ nhiệm vụ cụ thể để các đơn vị thuộc Cục Thuế triển khai, kiểm tra, giám sát, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Theo đó, Kế hoạch hành động của Cục Thuế được ban hành với các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể. Nội dung tập trung vào việc đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động trong phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, chính sách nhằm bảo đảm, bảo vệ quyền tự do kinh doanh và quyền cạnh tranh bình đẳng của khu vực kinh tế tư nhân.

Cùng với đó, Cục Thuế đặt trọng tâm vào việc đơn giản hóa, tự động hóa thủ tục thuế, đồng thời tập trung hỗ trợ người nộp thuế để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển toàn diện. Công tác quản lý tuân thủ đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được tăng cường, song song với việc khuyến khích các hộ kinh doanh tham gia chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ngoài ra, Kế hoạch cũng nhấn mạnh nhiệm vụ chống xói mòn cơ sở thuế, bảo đảm nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 từ khu vực kinh tế tư nhân đạt 259.230 tỷ đồng, bằng 125% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, khoảng 96.749 tỷ đồng đã được miễn, giảm, gia hạn thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Trong cùng thời gian, hơn 13.600 hộ kinh doanh đã chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, gần 1.500 hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Ông Mai Xuân Thành cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, việc triển khai kế hoạch hành động đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về hoàn thiện thể chế, chính sách, Cục Thuế đã rà soát và đề xuất bãi bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, xây dựng phương thức quản lý thuế mới theo hướng kê khai; tham gia sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân và nhiều chính sách chi tiết khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đồng thời, Cục Thuế đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 44% thủ tục hành chính thuế, tham mưu Bộ Tài chính ban hành các gói hỗ trợ về thuế để giúp doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất kinh doanh.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cũng được triển khai đồng bộ. Cơ quan thuế phối hợp với các đơn vị tư vấn, truyền thông, tổ chức hàng loạt hội nghị, tập huấn, chương trình trực tuyến nhằm giải đáp vướng mắc, hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử. Trong 6 tháng đầu năm, hàng trăm tin, bài đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế và các cơ quan báo chí; nhiều chương trình truyền hình, phóng sự về quản lý thuế và hóa đơn điện tử đã được phát sóng trên VTV1, VTV24.

Công tác chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến 30/6/2025, trên 98% hộ kinh doanh kê khai thuế đã thực hiện khai thuế điện tử. Có hơn 110.000 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó hơn 20.000 hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm đã tự nguyện tham gia.

Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tham luận tại đại hội. Ảnh: Đức Minh

Công tác quản lý hộ kinh doanh cũng được đổi mới toàn diện thông qua Đề án 420. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 17.100 tỷ đồng, bằng 131% so với cùng kỳ năm 2024. Toàn ngành thuế đã đưa thêm vào quản lý hơn 254.000 hộ kinh doanh, xử lý gần 200.000 trường hợp, truy thu và tăng thu hơn 1.783 tỷ đồng.

Khơi dậy tinh thần phục vụ doanh nghiệp của cán bộ công chức

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2025, Cục Thuế sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm.

Trước hết, Cục Thuế sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy đối với nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm sự thống nhất giữa công tác xây dựng Đảng với công tác chuyên môn, trọng tâm là thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW và Kế hoạch hành động tại Quyết định số 2260/QĐ-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 68-NQ/TW sẽ được đẩy mạnh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và công chức, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong hành động, khơi dậy tinh thần phục vụ doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân.

“Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và tận tụy, Đảng ủy Cục Thuế sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết 68-NQ/TW, góp phần phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân và hiện đại hóa nền tài chính quốc gia” - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác là tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán được giao, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Đồng thời, Cục Thuế sẽ tăng cường công tác quản lý rủi ro, chống thất thu, gian lận thuế và chuyển giá.

Song song với đó, cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế tiếp tục được đẩy mạnh, với mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Cục Thuế sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên sẽ được phát huy, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ thuế đáp ứng yêu cầu “Kỷ cương - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Tận tâm - Gắn bó với nhân dân”./.