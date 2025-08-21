Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Mọi kết quả của đất nước đều có dấu ấn quan trọng của ngành Tài chính

(TBTCO) - “Đoàn kết - Tiên phong - Đổi mới - Trí tuệ - Bản lĩnh” là 10 từ ý nghĩa khái quát những kết quả nổi bật của Bộ Tài chính thời gian qua. Mọi kết quả của nền kinh tế, của đất nước trong thời gian qua đều có đóng góp quan trọng của ngành Tài chính.

Đây là khẳng định của Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra sáng 21/8.

“Đoàn kết - Tiên phong - Đổi mới - Trí tuệ - Bản lĩnh”

Trong bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn ngành Tài chính đã thể hiện quyết tâm lớn, hành động quyết liệt để vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Từ đó, đạt được những thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Những thành tựu đó đều mang đậm dấu ấn và có sự đóng góp quan trọng, xuyên suốt của ngành Tài chính.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Thanh

“Đoàn kết - Tiên phong - Đổi mới - Trí tuệ - Bản lĩnh” là 10 từ ý nghĩa mà Phó Thủ tướng nhấn mạnh để khái quát những thành quả nổi bật của Đảng bộ Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ qua.

Cụ thể, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Thứ nhất, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo triển khai hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả và công tác cán bộ - ở một cơ quan có quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, cơ cấu phức tạp (có nhiều cơ quan lớn như bảo hiểm xã hội, thuế, hải quan, kho bạc, dự trữ, thống kê, tập trung quản lý các tập đoàn, tổng công ty nhà nước…), hướng dẫn kịp thời các địa phương tổ chức sắp xếp tài sản công sau khi vận hành chính quyền 2 cấp, góp phần bảo đảm liền mạch nhiệm vụ quản lý tài chính, đầu tư của Chính phủ.

Thứ hai, công tác hoàn thiện thể chế được Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chủ động, toàn diện và có sự đổi mới tư duy, đột phá trong xây dựng pháp luật, góp phần củng cố môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, trên cơ sở phát huy "Tư duy mới - Tầm nhìn mới - Cơ hội mới - Giá trị mới", Đảng ủy Bộ đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp chiến lược cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, chưa có tiền lệ, xây dựng các mô hình kinh tế mới, hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần định hướng phát triển quốc gia, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế, xã hội bền vững trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thứ tư, Đảng ủy Bộ đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp xây dựng nền tài chính ổn định, minh bạch và hiệu quả, như: Phân bổ 100% vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo kế hoạch được Quốc hội giao; công tác quản lý ngân quỹ được thực hiện thống nhất, linh hoạt, an toàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán, chi trả; kịp thời trình Chính phủ, Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm và hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống thông tin lập báo cáo tài chính nhà nước

Trong đó, Bộ Tài chính đã tích cực đi đầu tham mưu các cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; đẩy nhanh hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước của các ngành thuế, hải quan, quản lý kiểm toán - kế toán, đấu thầu, phát triển thị trường chứng khoán, kết nối và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo…

Thứ năm, Đảng ủy Bộ đã tham mưu và chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, qua đó góp phần quan trọng vào tăng trưởng và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Thứ sáu, các cấp ủy đảng trong ngành Tài chính cũng chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, bám sát các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, Đề án 06 của Chính phủ; đưa Bộ Tài chính là một trong những bộ, ngành đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số và thực hiện chuyển đổi số.

"Mọi thành quả kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua đều có dấu ấn của Bộ Tài chính", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ và Bộ Tài chính về những kết quả, thành tích đã đạt được.

Xây dựng lộ trình khắc phục các hạn chế, bất cập

Bên cạnh những tiến bộ và thành tích đã đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt như kỳ vọng; phân bổ vốn và giải ngân đầu tư công, vốn ODA còn chậm; tình trạng chuyển giá, gian lận thuế, nợ thuế; quản lý và phát triển doanh nghiệp nhà nước vẫn còn nhiều thách thức lớn…

Phó Thủ tướng đề nghị các Đảng bộ Bộ Tài chính đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các biện pháp đúng đắn, phù hợp nhằm phát huy ưu điểm, quyết tâm sửa chữa, nhanh chóng khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; củng cố, tăng cường niềm tin và sự ủng hộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động của Đảng bộ.

Trên cơ sở những kết quả, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, Phó Thủ tướng đề nghị Đại hội dành thời gian thảo luận sâu sắc, toàn diện để xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó cần tập trung một số vấn đề lớn.

Một là, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Hai là, quyết tâm đổi mới tư duy trong xây dựng và hoạch định chính sách kinh tế - tài chính theo tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ba là, Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, nhất là về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là rất lớn. Do đó, với vai trò là tay "hòm chìa khóa" của Chính phủ, Bộ Tài chính phải nỗ lực hơn nữa trong đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính, cả công và tư để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước gắn liền với nâng cao hiệu quả chi tiêu công, phân bổ, sử dụng nguồn lực tài chính với quá trình phát triển, tái cơ cấu nền kinh tế.

Bốn là, Đảng ủy Bộ cần xây dựng các giải pháp để dần khắc phục hướng đến giải quyết triệt để các hạn chế, bất cập đã nêu, như: về phân bổ vốn và giải ngân đầu tư công; về tình trạng chuyển giá, gian lận thuế, nợ thuế; về hoạt động của khu vực sự nghiệp công lập; về quản lý tài sản công và các quỹ ngoài ngân sách nhà nước; về các quy định thực hiện đấu thầu… Việc khắc phục các hạn chế cần có lộ trình và kế hoạch cụ thể trong toàn Đảng bộ để thống nhất triển khai, quyết tâm thắng lợi.

Cùng với đó là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cần huy động sự tham gia của mọi thành phần kinh tế; giám sát thường xuyên và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; xây dựng tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ để thực hiện những mục tiêu chung.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu cảm ơn các chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Ảnh: Đức Thanh

Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc, Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ quy tụ được những đồng chí ưu tú nhất, lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Tài chính phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống và những thành tựu đã đạt được của ngành trong 80 năm qua.