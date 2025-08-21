Khai mạc Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

(TBTCO) - Sáng ngày 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức diễn ra tại trụ sở Bộ Tài chính. Trước đó, phiên trù bị đã diễn ra vào chiều ngày 20/8. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của ngành Tài chính.

Đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ Bộ Tài chính

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính diễn ra trong những ngày mùa thu lịch sử, khi cả nước đang diễn ra các hoạt động sôi nổi Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công; 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp toàn ngành Tài chính kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc sáng 21/8. Ảnh: Đức Minh

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đảng lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành Tài chính. Đây không chỉ là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ sau hợp nhất mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ Bộ Tài chính. Đây cũng là dịp để toàn ngành Tài chính thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước góp phần cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đảng bộ Bộ Tài chính là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Chính phủ. Đảng bộ Bộ Tài chính có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 7.600 đảng viên, gồm 25 Đảng bộ cơ sở, 7 Chi bộ cơ sở (trong đó có 3 Đảng bộ mà Đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở), 1 Đảng bộ bộ phận, 14 Chi bộ trực thuộc trực tiếp.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng; bám sát các quan điểm chỉ đạo, định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để tổ chức tuyên truyền, phổ biến và nghiên cứu, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cụ thể hoá bằng các Chương trình hành động của Bộ.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế; thực hiện chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, phối hợp hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Qua đó, củng cố tiềm lực tài chính quốc gia, tích cực huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Nhiều giải pháp quyết liệt đã được triển khai để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Cùng với đó, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, kế toán – kiểm toán được hoàn thiện và phát triển theo chuẩn mực quốc tế; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường hội nhập quốc tế.

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều quyết sách lịch sử

Đặc biệt, trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, Đảng uỷ Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều quyết sách mang tính lịch sử như: sắp xếp tổ chức bộ máy; rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đối với công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ đạt nhiều tiến bộ. Việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo về hình thức, chất lượng hiệu quả về nội dung.

Việc triển khai nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết hợp với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo chuyển biến rõ rệt, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đi vào nền nếp, giúp phòng ngừa, cảnh báo và xử lý kịp thời các sai phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ.

Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê và tự phê bình, củng cố tổ chức Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Vai trò của cấp ủy trong công tác tổ chức, cán bộ ngày được khẳng định và phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên đi vào nền nếp, nhìn nhận rõ những thiếu sót để khắc phục và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, những kết quả trên có được trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ; sự chia sẻ của các bộ, ngành, địa phương và sự phối hợp, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã kịp thời, chủ động chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý điều hành của Bộ Tài chính.