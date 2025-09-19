Ngành Tài chính đồng loạt ra quân, xử lý hàng nghìn vụ buôn lậu, gian lận, hàng giả

(TBTCO) - Trong 3 tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các đơn vị Hải quan, Thuế đã đồng loạt ra quân, triển khai quyết liệt theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. Qua đó, phát hiện, bắt giữ hàng nghìn vụ vi phạm, tăng thu ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng.

Sáng 18/9 tại Bộ Tài chính, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính đã có buổi làm việc để đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2025.

Phát hiện, bắt giữ 5.459 vụ; tăng thu hàng chục nghìn tỷ đồng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các công điện, chỉ thị khẩn về việc mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ cho lực lượng Hải quan, Thuế. Các đơn vị đồng loạt ra quân, triển khai theo phương châm hành động “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn, rõ thời gian, rõ kết quả.

Tổ công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc tại nhiều địa bàn trọng điểm. Kết quả bước đầu cho thấy các đơn vị quán triệt và triển khai nghiêm túc, kịp thời, quyết liệt theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: PHƯƠNG ANH

Theo báo cáo của các đơn vị, trong 3 tháng cao điểm, từ ngày 15/5 - 15/8/2025, toàn ngành Thuế đã kiểm tra 19.048 doanh nghiệp, kiến nghị xử lý 16.138 tỷ đồng. Trong đó tăng thu 5.269 tỷ đồng, giảm khấu trừ 750 tỷ đồng, giảm lỗ 10.118 tỷ đồng. Số tiền nộp vào ngân sách đạt 2.876 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng năm 2025, ngành Thuế đã kiểm tra 32.812 doanh nghiệp, kiến nghị xử lý 35.317 tỷ đồng. Trong đó, số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 10.411 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1.501 tỷ đồng; giảm lỗ 23.406 tỷ đồng. Tổng số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước là 5.399 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 5.459 vụ việc, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.855 tỷ đồng. Trong số này, cơ quan Hải quan đã khởi tố 10 vụ, chuyển khởi tố 35 vụ; tổng số tiền thu ngân sách hơn 184 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2025, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 11.912 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 16.151 tỷ đồng; khởi tố 14 vụ và chuyển khởi tố 76 vụ.

Riêng trong công tác chống ma túy, từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 8/2025, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chyên trách phát hiện 61 vụ/74 đối tượng, tang vật thu giữ khoảng 366 kg ma túy các loại. Tính chung 8 tháng năm 2025, ngành Hải quan đã phát hiện 137 vụ/172 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 57 vụ, công an 57 vụ, biên phòng và cảnh sát biển 23 vụ.

Cũng trong thời gian này, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính đã tập trung rà soát, kiến nghị xử lý nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu và hàng giả. Các đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời báo cáo và xử lý những vấn đề phát sinh, trong đó có việc bổ sung, sửa đổi các quy định liên quan đến quản lý tài sản, hóa đơn và tiêu chuẩn hàng hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Tài chính cũng đánh giá tình hình buôn lậu và gian lận thương mại vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là với các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát nhanh để che giấu hành vi vi phạm.

Trong khi đó, công tác kiểm tra chuyên ngành vẫn còn phân tán, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp và cũng là kẽ hở để gian lận nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung về các sản phẩm được cấp phép, chứng nhận còn thiếu, gây khó khăn cho cơ quan Hải quan. Một số quy định chế tài xử lý chưa đủ nghiêm, chưa đủ tính răn đe so với mức độ nguy hại và lợi nhuận cao từ hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Hoạt động buôn lậu, gian lận vẫn phức tạp, có thể bùng phát trở lại

Cơ bản nhất trí với các báo cáo tại cuộc làm việc, ông Vương Trường Nam - Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Cục Hải quan và Văn phòng Thường trực đã được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả công việc.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh sau đợt cao điểm Bộ Tài chính nhận định, với việc đồng loạt đẩy mạnh các hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các lực lượng chức năng, thời gian gần đây hoạt động này có chiều hướng tạm dừng, “nghe ngóng”, chờ hết đợt cao điểm sẽ quay lại hoạt động. Trước tình hình đó, Bộ Tài chính xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách để khắc phục những kẽ hở trong quản lý. Cơ quan Hải quan tập trung áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để vừa kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các vi phạm; vừa phải đảm bảo nguyên tắc tạo thuận lợi thương mại, không ảnh hưởng đến hoạt động thương mại hợp pháp. Cơ quan Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có rủi ro, dư địa thu lớn, các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn, về hoàn thuế, đặc biệt các doanh nghiệp nhập khẩu, các cơ sở kinh doanh các mặt hàng trọng điểm.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính đã làm tốt công tác phối hợp, cung cấp thông tin, báo cáo cho Văn phòng Thường trực để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ban phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và triển khai các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao. Tuy nhiên, việc trình văn bản, báo cáo định kỳ, thời gian trình, thẩm định văn bản, cho ý kiến vẫn còn kéo dài. Do đó, hai cơ quan cần tiếp tục có giải pháp đảm bảo cho các văn bản được trao đổi kịp thời hơn, từ đó giúp công việc hiệu quả và thông suốt hơn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua là rất tích cực. Các vụ việc vi phạm đã được xử lý nghiêm minh, thể hiện rõ nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cảnh báo không thể chủ quan bởi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, sẵn sàng bùng phát trở lại với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, nhất là vào thời điểm những tháng cuối năm. Do đó, các cơ quan Thuế và Hải quan phải tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ, xử lý kịp thời và kiên quyết mọi vi phạm để giữ vững hiệu quả kiểm soát.

Trong đó, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Trong thời gian tới, mỗi đơn vị phải coi chuyển đổi số là công cụ chủ lực để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và kết nối với các cơ quan chức năng khác, áp dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện, cảnh báo các rủi ro cao… chính là những giải pháp nền tảng. Đây sẽ là định hướng chủ yếu để nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn vi phạm, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, hiện đại trong quản lý.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng giao Cục Hải quan rà soát lại toàn bộ quy trình phối hợp, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi những điểm còn bất cập để bảo đảm sự phối hợp hiệu quả hơn giữa các đơn vị, cả trong nội bộ Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính và giữa Ban với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Theo Thứ trưởng, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị là rất lớn, đòi hỏi phải nâng cao tính chủ động, kịp thời trong trao đổi và xử lý văn bản, báo cáo, tránh để kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.