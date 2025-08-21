Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030: “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”

(TBTCO) - Đại hội đề ra phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” để khẳng định tinh thần chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động hướng tới hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chung của Bộ Tài chính, với tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vì lợi ích chung.

Sáng 21/8, Đảng bộ Bộ Tài chính long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ nhất (phiên chính thức), nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự Đại hội. Ảnh: Đức Thanh

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban Đảng trung ương, lãnh đạo Đảng ủy các bộ, ngành cơ quan trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính. Cùng với đó, Đại hội có 283 đại biểu là những đảng viên ưu tú, xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho hơn 7.600 đảng viên sinh hoạt tại 47 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Thanh

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Bộ Tài chính sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, hợp nhất Đảng bộ Bộ Tài chính và Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp nhận và sắp xếp Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức đảng thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ. Ảnh: Đức Thanh

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, các Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Bộ Tài chính đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII ngày càng đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt công tác. Cụ thể là, đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Theo đó, cơ cấu tổ chức gồm 34 đơn vị, trong đó có 7 đơn vị chuyển từ mô hình tổng cục thành đơn vị cấp cục, giảm khoảng 3.600 đầu mối, tương ứng 37,7%.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự Đại hội. Ảnh: Đức Thanh

Công tác xây dựng thể chế được thực hiện khẩn trương với việc kịp thời ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành trên 670 văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp khống chế, đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế; thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp chiến lược, quy hoạch của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, Bộ đã tham mưu và triển khai xây dựng nền tài chính ổn định, minh bạch và hiệu quả; thực hiện tốt chức năng quản lý ngành dọc các lĩnh vực phụ trách gồm: Thuế, Hải quan, Dự trữ nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Thống kê và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nhiều giải pháp cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được thực hiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. …

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, Đảng uỷ Bộ Tài chính cũng nghiêm túc đánh giá còn những tồn tại, hạn chế.

Đó là, tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước so với GDP, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước chưa đạt so với kỳ vọng; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn chậm. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính mới ở bước đầu, chưa phát huy hiệu quả cao.

Tiến độ tham mưu xây dựng, triển khai một số các đề án, báo cáo ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu. Công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại một số cấp ủy có thời điểm chưa kịp thời và hiệu quả.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở một số tổ chức đảng trong một số trường hợp chưa nghiêm, để xảy ra tình trạng vi phạm.

"Những hạn chế trên cần được Đại hội đánh giá, thảo luận và xây dựng giải pháp khắc phục kịp thời, triệt để trong nhiệm kỳ tới", đồng chí Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.

Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Thanh

Trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện đạt nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Đại hội tập trung vào 2 nội dung chính.

Một là, thảo luận, đánh giá đối với Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội sẽ nghiêm túc tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bộ Tài chính bao gồm các cơ quan trước và sau hợp nhất, sáp nhập.

Trên cơ sở đó, Đại hội thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đại hội tiến hành thảo luận cho ý kiến đối với Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Văn kiện của Đảng ủy Chính phủ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chương trình ca nhạc chào mừng Đại hội. Ảnh: Đức Thanh

Đây là những dự thảo văn kiện đã được gửi và tổng hợp ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các tổ chức đảng trực thuộc và tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ. Đại hội hôm nay sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu đối với các dự thảo văn kiện nêu trên để hoàn thiện các Báo cáo góp ý gửi Đảng ủy Chính phủ.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Thắng cũng bày tỏ mong muốn được lắng nghe đánh giá của đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đối với kết quả công tác trong nhiệm kỳ qua và chỉ đạo đối với phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.