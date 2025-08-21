Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính bế mạc, thành công tốt đẹp

(TBTCO) - Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm của cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030; góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; góp ý các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Đức Minh

Sau khi thảo luận, cho ý kiến, Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, với tinh thần trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua.

Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: Đức Thanh

Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 2030. Tại Đại hội, đại diện Đảng ủy Chính phủ đã công bố Quyết định của Chính phủ về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính khoá 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; công bố quyết định, chỉ định của Đảng, Chính phủ đối với Đoàn đại biểu của Đảng bộ Bộ Tài chính dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục tăng cường đoàn kết, đề cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định và khuyến nghị. “Kết quả đạt được tại Đại hội hôm nay là tiền đề rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để định hướng tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu Đại hội đã đặt ra trong 5 năm tới”, đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Đại hội kêu gọi tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển cùng với Ban Chấp hành Đảng vụ đoàn kết, thống nhất, phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội.

Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu bế mạc. Ảnh: Đức Thanh

Đồng thời, khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch vận động để nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

“Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và truyền thống vẻ vang và sức mạnh, ý chí của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, Bộ Tài chính, chúng ta tự tin sẽ triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng”, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định.