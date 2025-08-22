(TBTCO) - Ngày 22/8/2025, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức hội nghị lần thứ Nhất. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường Vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính, các đồng chí Bí thư các tổ chức Đảng thuộc Bộ Tài chính và đại diện các Ban Đảng Trung ương, đại diện cơ quan Đảng ủy Chính phủ.

Phát biểu khai mạc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ phê chuẩn và chỉ định.

Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 -2030 đã đặt ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ, với khối lượng công việc vô cùng lớn, rất cấp bách. Chính vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành thảo luận, cho ý kiến về những nội dung thuộc thẩm quyền của Ban chấp hành, bao gồm các nội dung: Dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030; Dự kiến phân công tác của các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành; Dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ Nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Quyết định số 303 - QĐ/ĐU, ngày 21/8/2025 của Đảng ủy Chính phủ về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030; để kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ngày 22/8/2025 với nội dung: cho ý kiến về chủ trương phân công Trưởng các Ban tham mưu Đảng ủy Bộ Tài chính và phân công công tác đối với Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đỗ Văn Trường – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính trình bày các báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Hội nghị thống nhất chủ trương, phân công trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy đối với đồng chí Trần Quốc Phương, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; phân công Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy đối với đồng chí Phạm Đức Thắng, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Phân công Chánh Văn phòng Đảng ủy đối với đồng chí Khổng Văn Ngư, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính; phân công công tác đối với Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trên cơ sở báo cáo của Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, các ý kiến tham gia trực tiếp tại hội nghị cho thấy, hội nghị cơ bản đều thống nhất với các dự thảo báo cáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các tổ chức Đảng xây dựng chương trình hành động của riêng từng cơ quan, đơn vị; các cấp ủy Đảng bộ, Chi bộ trên cơ sở các quyết định của Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ định nhân sự cấp ủy của đơn vị, khẩn trương xây dựng, ban hành phân công công tác của các thành viên cấp ủy đơn vị, quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy,…

Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị bám sát kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, chương trình công tác của Đảng ủy, Bộ Tài chính để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng.