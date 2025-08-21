Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính: Thông qua 6 đột phá chiến lược và các mục tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ tới

(TBTCO) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ nhất đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung quan trọng, đề ra 6 đột phá chiến lược và các giải pháp then chốt cho giai đoạn phát triển mới của ngành Tài chính.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung quan trọng, đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp then chốt cho giai đoạn phát triển mới của ngành Tài chính.

Đồng chí Khổng Văn Ngư, Uỷ viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính trình bày dự thảo nghị quyết tại Đại hội. Ảnh: Đức Minh

Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"

Nghị quyết thống nhất đánh giá, trong 5 năm qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, song với sự chung sức, đồng lòng, Đảng bộ Bộ Tài chính đã hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng bộ máy Bộ Tài chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Đó là một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt như kỳ vọng; vẫn còn tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc. Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong một số trường hợp chưa nghiêm.

Từ thực tiễn, Đại hội đã rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc về tầm quan trọng của sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, về đổi mới phương thức lãnh đạo, và đặc biệt coi công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Nghị quyết Đại hội đặt ra các mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu cụ thể, thể hiện quyết tâm chính trị cao.

Cụ thể, về phát triển kinh tế, Nghị quyết đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD. Bội chi ngân sách nhà nước bình quân khoảng 5% GDP; tỷ lệ nợ công/GDP bình quân trên 45%; lạm phát bình quân giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 4,0 - 4,5%/năm.

Về huy động và phân bổ nguồn lực tài chính, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP, trong đó tỷ lệ đầu tư công chiếm 20 - 22% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đến năm 2030, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP; dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP (trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 25% GDP); Thị trường chứng khoán phái sinh tăng trưởng trung bình khoảng 25% - 30% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với mục tiêu phát triển doanh nghiệp, cải cách môi trường kinh doanh, mục tiêu Đại hội đề ra là phấn đấu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động; kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10 - 12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Về an sinh xã hội, đến năm 2030, 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; 45% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội;

Đối với công tác xây dựng Đảng, các chỉ tiêu đề ra là 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Hằng năm, Đảng bộ Bộ Tài chính phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên của Đảng bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, tỉ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên, trong đó có 20% tổ chức đảng và 20% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên. Đảm bảo 100% các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính được kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đại hội, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Đức Minh

Sáu đột phá chiến lược cho giai đoạn phát triển mới

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua 6 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm khơi thông nguồn lực, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của ngành và đất nước trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thứ nhất là đột phá mạnh mẽ về thể chế, chính sách tài chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, khơi thông, giải phóng nguồn lực, tạo động lực cho phát triển

Thứ hai là nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Thứ ba là phát triển kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế quốc gia.

Thứ tư là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thứ năm là nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thống kê phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Thứ sáu là tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; thu hút và trọng dụng nhân tài

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giao Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng uỷ Chính phủ, ý kiến đóng góp của đại biểu Đại hội và tham luận của các tổ chức đảng tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh thành văn kiện chính thức của Đại hội. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được Đại hội quyết nghị.

Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để toàn ngành Tài chính thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.