Thuế tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan báo chí truyền thông về Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

(TBTCO) - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh chỉ đạo Thuế tỉnh, thành phố chủ động nghiên cứu, nắm chắc nội dung dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để tuyên truyền kịp thời, chính xác về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của xã hội.

Cục Thuế vừa tiếp tục tổ chức Hội nghị quán triệt các công việc cần triển khai trong công tác tuyên truyền, phổ biến dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) với cơ quan thuế của 34 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, việc sửa đổi Luật Quản lý thuế là yêu cầu tất yếu và cấp bách, nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về cải cách thể chế, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Lãnh đạo Cục Thuế thông tin, tại phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều ngày 13/10 vừa qua, các thành viên Ủy ban đã cho ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Trong đó, các ý kiến đều đánh giá cao nỗ lực của Ban soạn thảo, đồng thời đề nghị tại dự thảo lần này sẽ sửa đổi toàn diện để thay thế Luật Quản lý thuế năm 2019 theo hướng đẩy mạnh phân định thẩm quyền cho Chính phủ, Bộ Tài chính theo chủ trương Nghị quyết 66-NQ/TW.

Theo đó, tại các tờ trình, Bộ Tài chính đã báo cáo rõ về sự cần thiết, quan điểm xây dựng của dự án Luật trong đó nêu rõ nội dung kế thừa của Luật Quản lý thuế năm 2019; nội dung bổ sung mới; nội dung sửa đổi, bổ sung; nội dung lược bỏ; nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nội dung phân quyền.

Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố chủ động nghiên cứu, nắm chắc nội dung dự án Luật, dự báo những vấn đề tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp; đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để tuyên truyền kịp thời, chính xác, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của xã hội.

Đồng thời, lãnh đạo Cục Thuế đề nghị Thủ trưởng Thuế tỉnh, thành phố cần tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung tại dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và tổ chức các buổi làm việc với UBND các tỉnh, thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố để báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), từ đó góp phần tạo sự đồng thuận xã hội đối với dự án Luật do Bộ Tài chính trình Quốc hội./.