Thuế tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan báo chí truyền thông về Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Cục Thuế vừa tiếp tục tổ chức Hội nghị quán triệt các công việc cần triển khai trong công tác tuyên truyền, phổ biến dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) với cơ quan thuế của 34 tỉnh, thành phố.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, việc sửa đổi Luật Quản lý thuế là yêu cầu tất yếu và cấp bách, nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về cải cách thể chế, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế.
Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo
Lãnh đạo Cục Thuế thông tin, tại phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều ngày 13/10 vừa qua, các thành viên Ủy ban đã cho ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Trong đó, các ý kiến đều đánh giá cao nỗ lực của Ban soạn thảo, đồng thời đề nghị tại dự thảo lần này sẽ sửa đổi toàn diện để thay thế Luật Quản lý thuế năm 2019 theo hướng đẩy mạnh phân định thẩm quyền cho Chính phủ, Bộ Tài chính theo chủ trương Nghị quyết 66-NQ/TW.
Theo đó, tại các tờ trình, Bộ Tài chính đã báo cáo rõ về sự cần thiết, quan điểm xây dựng của dự án Luật trong đó nêu rõ nội dung kế thừa của Luật Quản lý thuế năm 2019; nội dung bổ sung mới; nội dung sửa đổi, bổ sung; nội dung lược bỏ; nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nội dung phân quyền.
Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố chủ động nghiên cứu, nắm chắc nội dung dự án Luật, dự báo những vấn đề tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp; đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để tuyên truyền kịp thời, chính xác, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của xã hội.
Đồng thời, lãnh đạo Cục Thuế đề nghị Thủ trưởng Thuế tỉnh, thành phố cần tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung tại dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và tổ chức các buổi làm việc với UBND các tỉnh, thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố để báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), từ đó góp phần tạo sự đồng thuận xã hội đối với dự án Luật do Bộ Tài chính trình Quốc hội./.
5 nội dung đổi mới quan trọng của dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi):
Một là, việc sửa đổi toàn diện Luật Quản lý thuế là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương tại 20 văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, đặc biệt 4 Nghị quyết trụ cột (57, 59, 66, 68) và cơ sở thực tiễn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế mới, tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân quyền theo các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị.
Hai là, chuyển từ phương thức quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng kết hợp chức năng, lấy người nộp thuế làm trung tâm, từ “quản lý” sang “phục vụ”, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thiết lập hệ thống quản lý thuế số tích hợp, tập trung, liên thông toàn bộ quy trình nghiệp vụ.
Ba là, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế và quản lý thuế quốc tế.
Bốn là, chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ kiểm soát thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro, phù hợp với thông lệ quốc tế và khuyến nghị của OECD. Xây dựng cơ chế về quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ, khuyến khích tự nguyện tuân thủ của người nộp thuế (để thực hiện Nghị quyết 57, Nghị quyết 68).
Năm là, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý thuế, xây dựng cơ quan thuế điện tử trên nền tảng dữ liệu lớn của người nộp thuế được tích hợp tập trung, tự động hoá các quy trình, chức năng quản lý thuế, ứng dụng AI trong hỗ trợ tuân thủ, xử lý nghiệp vụ, kiểm tra, xử phạt, cưỡng chế, hoàn thuế tự động.