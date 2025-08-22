Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dassault Systèmes

(TBTCO) - Chiều 22/8/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm có buổi tiếp và làm việc với ông Samson Khaou - Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn Dassault Systèmes phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đánh giá cao hoạt động của Tập đoàn Dassault Systèmes tại Việt Nam kể từ khi mở văn phòng đại diện vào tháng 7/2022.

Đồng thời, Thứ trưởng hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ của Tập đoàn với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) trong triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cũng như phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như bán dẫn, hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cho biết, Việt Nam khuyến khích thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu đầu tư và phát triển tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng với Quyết định số 1131/QĐ-TTg về danh mục công nghệ chiến lược quốc gia, bao gồm: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, bản sao số (digital twin), robotics, hàng không và vũ trụ - đây cũng là thế mạnh của Dassault Systèmes.

Từ ngày 19 - 22/8/2025, đoàn công tác lớn nhất của tập đoàn do Phó Chủ tịch Điều hành Samson Khaou dẫn đầu, cùng 15 Giám đốc Quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã sang Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác thực chất. Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đề nghị tập đoàn tiếp tục phối hợp với NIC để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa các công nghệ chiến lược tại Việt Nam.

Việt Nam khuyến khích thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong hệ sinh thái của Dassault Systèmes như Dassault Aviation, STMicroelectronics…, đầu tư và phát triển tại Việt Nam. Thứ trưởng đề nghị Dassault Systèmes đồng hành cùng NIC trong việc kết nối, giới thiệu và thúc đẩy các doanh nghiệp trong hệ sinh thái mở rộng hoạt động nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm, Chính phủ Việt Nam đang triển khai Chương trình Phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và các chương trình ươm tạo đổi mới sáng tạo. Do đó, phía Bộ Tài chính cũng đề nghị Dassault Systèmes phối hợp cùng NIC triển khai các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, đồng thời hỗ trợ ươm tạo các dự án đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng đề nghị tập đoàn tiếp tục tham vấn cho Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam về các cơ chế, chính sách tài chính và đổi mới sáng tạo, nhằm thúc đẩy hợp tác công - tư, tạo động lực phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, trong đó có bán dẫn và đô thị thông minh tại Việt Nam.

Trao đổi với đoàn Bộ Tài chính, ông Samson Khaou cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đưa ra những lời khuyên sâu sắc cho định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam.

Theo ông Samson Khao, hiện nay là “thời điểm vàng” để đầu tư vào khoa học - công nghệ tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Những đề xuất từ phía Bộ Tài chính, tập đoàn sẽ nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với NIC để có câu trả lời cụ thể về quá trình hợp tác, ông Samson Khaou bày tỏ.

Ông Samson Khaou cũng đánh giá cao tầm nhìn và vai trò lãnh đạo chiến lược của Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc thúc đẩy công nghệ, đổi mới sáng tạo thời gian qua. Những nghị quyết và thể chế hiện hành đã tạo nên một khung pháp lý đầy đủ, là cơ sở để Dassault Systèmes quyết định đầu tư mạnh mẽ hơn vào Việt Nam, ông Samson Khao nhấn mạnh.

Theo ông Samson Khao, hiện nay là “thời điểm vàng” để đầu tư vào khoa học - công nghệ tại Việt Nam. Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn Dassault Systèmes bày tỏ sự hào hứng với tầm nhìn mới coi Việt Nam là quốc gia tiếp theo để tập đoàn phát triển các dự án trọng điểm.

Ông Samson Khao mong muốn Việt Nam sớm hoàn thiện khung chính sách rõ ràng về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, bền vững cho hoạt động đầu tư.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm mong muốn, hai bên sẽ cử đầu mối để thường xuyên liên lạc, từ đó sớm hiện thực hóa những nội dung đã trao đổi tại cuộc gặp gỡ hôm nay. Bộ Tài chính luôn sẵn sàng hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hợp tác hai bên.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm (thứ sáu, bên phải), Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn Dassault Systèmes (thứ tư, bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hai bên. Ảnh: Đức Minh