BCG phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong xây dựng chính sách phát triển kinh tế tư nhân

(TBTCO) - Ngày 13/8/2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đã tiếp và làm việc với Công ty tư vấn toàn cầu (BCG) do ông Arnaud Ginolin, Giám đốc điều hành, thành viên Hội đồng thành viên BCG Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm và các thành viên trong đoàn công tác của BCG đã cập nhật về các dự án trong khuôn khổ hợp tác của BCG với Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến Bộ Tài chính. Đồng thời trao đổi, chia sẻ quan điểm mới nhất của BCG về đổi mới sáng tạo, phát triển khu vực tư nhân và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại buổi làm việc với BCG. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm bày tỏ lời cảm ơn BCG đã phối hợp, hỗ trợ Bộ Tài chính trong việc xây dựng cơ chế chính sách, cũng như hỗ trợ Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tham mưu cho chính phủ để NIC có vai trò, vị thế ngày hôm nay.

Thứ trưởng đánh giá và ghi nhận cao sự hợp tác chặt chẽ của BCG với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây, Bộ Tài chính trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận các khuyến nghị thiết thực về xây dựng thể chế, chính sách; khuyến nghị về những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có tiềm năng, thế mạnh; giúp Bộ Tài chính xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, kết nối với nhiều đối tác liên quan tới khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các thành viên của BCG chia sẻ thông tin về hợp tác với NIC thời gian tới, đồng thời nêu quan điểm, khuyến nghị của BCG về phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm, thời gian qua, thông qua một số dự án của các cơ quan quốc tế, BCG và NIC đã tích cực trao đổi, thống nhất hợp tác, từng bước đồng hành triển khai các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Đề cập tới nội dung phát triển kinh tế tư nhân, Thứ trưởng cho biết, thời gian qua Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết mang tính đột phá, trong đó có Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, với những chính sách thực chất và mang tính cách mạng. Để nghị quyết 68 phát huy hiệu quả cần có cơ chế, thể chế thuận lợi thông thoáng để huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn vốn của toàn dân, toàn xã hội, khu vực kinh tế tư nhân.

Thứ trưởng cũng cảm ơn BCG đã cung cấp nhiều thông tin, khuyến nghị liên quan tới phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian tới. Bộ Tài chính mong muốn nhận được những khuyến nghị về chính sách, hỗ trợ chuyên môn, tư vấn chiến lược từ phía BCG để cụ thể hóa các giải pháp trọng tâm theo Nghị quyết 68.

Ông Arnaud Ginolin, Giám đốc điều hành, thành viên Hội đồng thành viên BCG Việt Nam phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt các thành viên trong đoàn, ông Arnaud Ginolin bày tỏ cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm dành thời gian tiếp và trao đổi thẳng thắn, cởi mở, thiết thực về các nội dung liên quan tới sự hợp tác giữa BCG với NIC, lắng nghe những đề xuất của BCG về thúc đẩy tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam.

Theo ông Arnaud Ginolin, Nghị quyết 68 là cột mốc chính sách quan trọng để tái định hình môi trường phát triển doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, cần có chương trình đột phá và mang tính chuyển đổi mạnh mẽ như doanh nghiệp dẫn dắt đi đầu quốc gia, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp,…

Theo khuyến nghị từ đại diện BCG, Việt Nam cần theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai Nghị quyết 68, đồng thời thực hiện các chương trình có tác động phù hợp với kế hoạch hành động; bên cạnh đó cần thiết lập hệ thống giám sát số với KPI rõ ràng để theo dõi tiến độ triển khai; Xây dựng và khởi động các chương trình trọng điểm (xây dựng Luật Kinh doanh cá thể, doanh nghiệp dẫn dắt đi đầu quốc gia, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp,…).