Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Không đổ lỗi cho điều kiện khách quan

(TBTCO) - Để đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ vướng mắc, không đổ lỗi cho điều kiện khách quan.

Tính đến 31/7, Quảng Ngãi giải ngân vốn đầu tư công đạt 58% theo kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh là 9.438 tỷ đồng (Thủ tướng Chính phủ giao 7.823 tỷ đồng), trong đó, ngân sách địa phương là 6.706 tỷ đồng, ngân sách trung ương là 2.732 tỷ đồng. Ước đến ngày 31/7/2025 giải ngân khoảng 4.538 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 48,6% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, hiện có một số dự án công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu là do chậm xây dựng các khu tái định cư; chậm xác định giá đất làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường. Những vướng mắc, khó khăn này hiện nay đã cơ bản được tháo gỡ, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đơn vị, địa phương tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch vốn được giao.

“Các chủ đầu tư không đổ lỗi cho điều kiện khách quan như thời tiết mưa, thiếu vật liệu xây dựng làm chậm tiến độ giải ngân. Nếu thiếu vật liệu thì đề xuất bổ sung, nếu mưa thì có giải pháp đẩy nhanh tiến độ khi thời tiết nắng, để bù khối lượng”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đôn đốc tiến độ thi công; các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, tạo sự đồng thuận đối với việc triển khai các dự án trên địa bàn; chủ động phối hợp giải quyết công việc; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.