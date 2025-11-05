Ngành Dự trữ Nhà nước chủ động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, ông Phạm Vũ Anh - Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, với phương châm “chủ động và đồng hành”, ngành Dự trữ Nhà nước đã triển khai xuất cấp lương thực, vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân kịp thời, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai do các cơn bão số 10, 11 và 12 gây ra theo đề nghị của địa phương.

PV: Thưa ông, trước tình hình thiên tai liên tiếp xảy ra từ cuối tháng 9 đến nay, các cơn bão số 10, 11, 12 và hoàn lưu sau bão gây mưa to và rất to, ngập lụt, sạt lở, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã có các phương án, kế hoạch gì để bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản, hàng dự trữ quốc gia?

Ông Phạm Vũ Anh

Ông Phạm Vũ Anh: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục DTNN là bảo đảm an toàn tuyệt đối hàng dự trữ quốc gia để sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Xác định rõ nhiệm vụ này, ngay từ trước mùa mưa bão năm 2025, Cục DTNN đã chỉ đạo các chi cục DTNN khu vực rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão; xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống mưa bão để bảo đảm an toàn cho người, tài sản, hàng hóa, kho tàng của ngành.

Với phương châm phòng ngừa là chính và không để bị động trong mọi tình huống, chúng tôi thường xuyên theo dõi thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để chủ động có phương án, biện pháp phòng ngừa, ứng phó. Ngay sau khi nhận được thông tin áp thấp nhiệt đới, mưa bão, Lãnh đạo Cục DTNN chỉ đạo cụ thể, phù hợp các tình huống cho các chi cục DTNN khu vực.

Năm nay, thiên tai diễn biến phức tạp, trong đó có 6 cơn bão liên tiếp ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nhiều vùng trên cả nước thời gian vừa qua, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Cục DTNN đã ban hành 10 công điện khẩn chỉ đạo các chi cục DTNN khu vực có phương án ứng phó, tăng cường kiểm tra kho tàng, hàng dự trữ quốc gia để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản, hàng hóa.

Mới đây, sau khi nhận được thông tin bão số 13 (Kalmaegi) có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ngày 3/11/2025, Cục DTNN đã ban hành Công điện số 11/CĐ-CDT yêu cầu các Chi cục DTNN khu vực II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIV, XV tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có bão lũ; kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia; triển khai các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ. Đồng thời, có phương án chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương nơi có kho, hàng dự trữ quốc gia, trụ sở cơ quan DTNN để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết kịp thời mọi tình huống xảy ra tại đơn vị.

Đối với các chi cục DTNN khu vực đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, các Chi cục trưởng chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng hóa.

Nhờ có các phương án phòng ngừa khoa học, chu đáo, nên trong thời gian qua, lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia luôn được bảo đảm an toàn, sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ người dân vùng gặp thiên tai, bão lũ.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu IX xuất cấp xuồng cao tốc các loại cho Thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Khánh Huyền

PV: Xin ông cho biết phương châm hành động của Cục DTNN trong việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai?

Ông Phạm Vũ Anh: Với phương châm “Chủ động, đồng hành”, Cục DTNN đã khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, lương thực dự trữ quốc gia.

Đồng thời, Cục DTNN giao các chi cục DTNN khu vực chủ động phối hợp, đồng hành với UBND các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn phụ trách và các cơ quan chức năng, lực lượng ở địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, rà soát, đánh giá về thiệt hại do mưa bão gây ra, kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xuất cấp lương thực, vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ nhân dân kịp thời, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 10, 11, 12 theo đề nghị của địa phương.

Cục DTNN cũng đã chỉ đạo các Chi cục DTNN khu vực VII, VIII, IX, X (phụ trách địa bàn các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các đợt mưa lũ vừa qua) tiếp tục thường xuyên liên hệ, phối hợp với UBND các tỉnh đề xuất nhu cầu hỗ trợ (nếu có) từ nguồn hàng dự trữ quốc gia để khắc phục ảnh hưởng của các cơn bão, báo cáo Bộ Tài chính kịp thời xuất cấp, hỗ trợ người dân.

PV: Cụ thể, Cục DTNN đã nhận được đề nghị hỗ trợ lương thực, vật tư, trang thiết bị dự trữ quốc gia của các địa phương và triển khai xuất cấp như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Vũ Anh: Cho đến nay, Cục DTNN đã nhận được văn bản của các địa phương như sau:

Đối với cơn bão số 10, Cục DTNN đã nhận được văn bản của các tỉnh Quảng Trị, Huế và Tuyên Quang, đề nghị cấp phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lương thực hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng bởi cơn bão. Cục đã khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính ban hành các quyết định xuất cấp, đồng thời giao các chi cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia: 703,9 tấn gạo, 2 bộ xuồng cao tốc, 4.500 phao áo cứu sinh, 600 phao bè cứu sinh, 7.000 phao tròn cứu sinh, 10 bộ thiết bị phóng dây, 6 bộ máy phát điện, 10 bộ máy bơm chữa cháy, với tổng trị giá khoảng 29,2 tỷ đồng.

Ông Phạm Vũ Anh chia sẻ, trong thời gian qua, khi thiên tai liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương, toàn thể cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, không kể giờ giấc, nắng mưa. Gần đây, với hầu hết đề nghị cấp phương tiện, vật tư, thiết bị, lương thực dự trữ quốc gia phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ của các địa phương, ngành Dự trữ Nhà nước đều xuất cấp và bàn giao vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia ngay trong ngày.

Toàn bộ số vật tư, thiết bị đã được các chi cục DTNN khu vực hoàn thành xuất cấp, bàn giao cho các địa phương. Riêng 703,9 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân tỉnh Tuyên Quang sẽ được Chi cục DTNN khu vực IV thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 30/10 đến 25/11/2025.

Đối với cơn bão số 11, Cục DTNN đã nhận được văn bản của các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng đề nghị trang bị thiết bị, vật tư để khắc phục hậu quả thiên tai và xuất cấp lương thực hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng bởi cơn bão. Cục đã khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính ban hành các quyết định xuất cấp (mỗi tỉnh có 2 đợt xuất cấp), đồng thời giao nhiệm vụ cho các chi cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp với tổng số hàng dự trữ quốc gia gồm: 2.660 tấn gạo, 7 bộ xuồng cao tốc, 60 bộ nhà bạt cứu sinh, 10.400 phao áo cứu sinh, 350 phao bè cứu sinh, 8.300 phao tròn cứu sinh, 12 bộ thiết bị phóng dây, 6 bộ máy phát điện, 3 bộ thiết bị khoan cắt và 6 bộ máy bơm chữa cháy, tổng trị giá khoảng 53,2 tỷ đồng. Toàn bộ lương thực, vật tư, thiết bị đã được các chi cục DTNN khu vực hoàn thành xuất cấp, bàn giao cho các địa phương.

Đối với cơn bão số 12, Cục DTNN đã nhận được văn bản của tỉnh Quảng Ngãi và TP. Huế đề nghị trang cấp phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Cục đã khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính ban hành các quyết định xuất cấp (riêng đối với TP. Huế đã thực hiện 3 lần xuất cấp), đồng thời giao Chi cục DTNN khu vực IX, X thực hiện xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia: 5.300 tấn gạo, 2 bộ xuồng cao tốc, 40 bộ nhà bạt, 9.000 phao áo cứu sinh, 440 phao bè cứu sinh, 10.000 phao tròn cứu sinh, 6 bộ thiết bị phóng dây, 5 bộ máy phát điện, 2 máy khoan phá bê tông, 5 bộ thiết bị khoan cắt, 10 bộ máy bơm chữa cháy, với tổng trị giá khoảng 79,5 tỷ đồng.

Đến ngày 4/11/2025, 300 tấn gạo dự trữ quốc gia và toàn bộ số vật tư, thiết bị đã được Chi cục DTNN khu vực IX, X hoàn thành xuất cấp, bàn giao cho TP. Huế.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, Chi cục DTNN khu vực X sẽ thực hiện xuất cấp 5.000 tấn gạo từ ngày 1/11 đến 15/11/2025 và giao nhận vật tư, thiết bị đến hết ngày 30/11/2025.

PV: Xin cảm ơn ông!