Khí thế và quyết tâm ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026:

(TBTCO) - Ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2026, không khí triển khai giải ngân vốn đầu tư công đã lan tỏa mạnh mẽ từ trung ương đến từng bộ, ngành, địa phương. Với tinh thần “không chờ đợi, không trì hoãn, không để vốn nằm trên giấy”, cả hệ thống chính trị đang bước vào năm kế hoạch mới với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Quyết tâm từ trung ương - mệnh lệnh hành động ngay từ đầu năm

Ngày 9/1/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 - 2026. Tại đây, một thông điệp được phát đi rõ ràng và xuyên suốt: Năm 2026 phải là năm bứt tốc của đầu tư công, giải ngân phải bắt đầu ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm.

Theo đó, Thủ tướng đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 với tổng quy mô gần 1 triệu tỷ đồng. Đây được coi là nguồn lực đặc biệt lớn, đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển hạ tầng, tạo việc làm và dẫn dắt các nguồn vốn xã hội. Cùng với việc giao vốn sớm, Chính phủ yêu cầu phân bổ chi tiết đến từng dự án, từng nhiệm vụ, bảo đảm vốn đến đúng địa chỉ, đúng thời điểm.

Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Phương Anh

Đến hết ngày 7/1/2026, các bộ, ngành và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án trên 851.822 tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Không chỉ dừng lại ở yêu cầu tiến độ, Thủ tướng Chính phủ còn nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu, coi kết quả giải ngân là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực điều hành, quản lý. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là “không nói khó, không nói không” trong triển khai các dự án, kiên quyết xử lý những điểm nghẽn kéo dài về thủ tục, giải phóng mặt bằng, năng lực chủ đầu tư và nhà thầu.

Địa phương vào cuộc đồng loạt

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngay trong những ngày đầu năm 2026, nhiều địa phương đã nhanh chóng phân khai vốn, xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết theo từng quý, từng dự án, tạo không khí triển khai sôi động, khẩn trương trên khắp cả nước.

Hà Nội, với vai trò “đầu tàu” của nền kinh tế, được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 khoảng 126 nghìn tỷ đồng. Đến nay, nguồn vốn này đã được phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định.

Xác định giải ngân đầu tư công là động lực then chốt để bứt phá, phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 ở mức 2 con số, Hà Nội đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch. Ngay từ đầu năm, thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đã phát huy hiệu quả trong năm vừa qua.

Mở ra triển vọng tăng trưởng mới Việc quyết liệt hướng tới giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa hoàn thành một chỉ tiêu kế hoạch, mà còn là bước đi chiến lược tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo. Khi từng đồng vốn được đưa đúng lúc, đúng chỗ, đúng mục tiêu, hiệu quả đầu tư sẽ được nhân lên, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện hạ tầng, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Với trọng tâm tiếp tục tháo gỡ vướng mắc ngay tại cơ sở bằng tinh thần trách nhiệm cao, không đùn đẩy trách nhiệm, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh phân cấp, rút gọn thủ tục hành chính về đầu tư; điều hành linh hoạt, hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, Hà Nội sẽ ban hành kế hoạch thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, xác định rõ tiến độ triển khai từng dự án, kết quả giải ngân theo từng tháng, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể của chuyên viên và lãnh đạo trong kiểm đếm, đánh giá.

Tại Quảng Ninh, địa phương năng động của vùng Đông Bắc, hơn 20.500 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đã được tỉnh chủ động bố trí cho hàng trăm dự án hoàn thành (để thanh toán dứt điểm nợ đọng và các chi phí phát sinh sau khi dự án hoàn thành), dự án chuyển tiếp và khởi công mới. Đặc biệt, tỉnh xác định rõ giải ngân sớm chính là tạo dư địa tăng trưởng, do đó đã ưu tiên cao nhất cho công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục ngay từ đầu năm.

Ở Hải Phòng, thành phố cảng công nghiệp, kế hoạch đầu tư công năm 2026 lên tới gần 39.000 tỷ đồng cho thấy quyết tâm lớn trong phát triển hạ tầng, giao thông, khu công nghiệp và đô thị của địa phương. Để giải ngân hết số vốn, thành phố đã yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư không để xảy ra tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm dồn việc”, mà phải triển khai đồng loạt, liên tục, bám sát tiến độ giải ngân từng tháng.

Năm 2026, TP.HCM được giao kế hoạch vốn đầu tư công với quy mô khoảng 144.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn cho các chương trình, dự án của thành phố khoảng trên 118.444 tỷ đồng và phần vốn dự phòng khoảng 18.400 tỷ đồng.

Trong điều kiện quy mô vốn đầu tư lớn và bộ máy tổ chức đang được sắp xếp, kiện toàn, TP.HCM đặt mục tiêu tỷ lệ giải ngân đạt từ 95% trở lên. Theo đó, thành phố sẽ ưu tiên phân bổ sớm nguồn vốn dự phòng, rút ngắn tối thiểu 30% thời gian thực hiện thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác theo dõi, giám sát, kiên quyết điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án chậm tiến độ, đồng thời tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm có sức lan tỏa lớn đối với tăng trưởng kinh tế.

Làm sớm, về đích sớm

Điểm chung dễ nhận thấy trong năm 2026 là tư duy điều hành đã thay đổi rõ rệt, đó là không chờ vướng mới tháo gỡ, không chờ quý sau mới tăng tốc. Thay vào đó là phân bổ vốn sớm, giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; theo dõi tiến độ giải ngân theo tuần, theo tháng, kịp thời điều chỉnh, điều chuyển vốn nếu cần thiết; kiên quyết thay thế cán bộ, chủ đầu tư, nhà thầu yếu kém, làm chậm tiến độ

Từ quyết tâm chính trị của trung ương đến hành động cụ thể của từng địa phương, có thể thấy rõ khí thế mới đang hình thành: Năm 2026 không chỉ là năm giải ngân đủ, mà là năm giải ngân nhanh, hiệu quả và có chất lượng.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, đầu tư công tiếp tục giữ vai trò “trụ cột ổn định”, dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội. Mỗi dự án được triển khai đúng tiến độ không chỉ tạo việc làm, cải thiện hạ tầng, mà còn củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân vào năng lực điều hành của chính quyền các cấp.

Với tinh thần vào cuộc đồng bộ, quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026 không chỉ là kỳ vọng, mà đang dần trở thành mệnh lệnh hành động, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.