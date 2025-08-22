(TBTCO) - Dù đã đi qua hơn nửa chặng đường của năm 2025, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ninh vẫn chưa đạt kỳ vọng. Hiện các cấp, các ngành trong tỉnh đang quyết liệt vào cuộc, nỗ lực tháo gỡ khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tính hết ngày 31/7/2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là 13.166 tỷ đồng, tăng hơn 1.260 tỷ đồng so với kế hoạch HĐND tỉnh giao từ đầu năm. Tuy nhiên, giá trị giải ngân mới đạt 4.391 tỷ đồng, tương đương 40% kế hoạch vốn đầu năm. Mặc dù chưa đáp ứng kỳ vọng, song con số này đã cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2024, khi tỷ lệ giải ngân chỉ đạt khoảng 21,5%.

Trong bối cảnh cả nước đang dồn lực cho đầu tư công như một động lực thúc đẩy tăng trưởng, kết quả bước đầu của Quảng Ninh cho thấy sự nỗ lực, nhưng vẫn còn khoảng cách khá lớn để cán đích mục tiêu cuối năm.

Các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chủ yếu xuất phát từ thực tế thiếu vật liệu san lấp, biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng vượt ngoài dự toán, cùng với khó khăn về quỹ bãi đổ thải. Ngoài ra, thủ tục đầu tư kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, cũng khiến quá trình triển khai bị chậm lại.

Dự án đường bao biển Cẩm Phả đoạn từ Vũng Đục - Cẩm Sơn. Ảnh Q.N

Đáng chú ý, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị quyết của Trung ương khiến nhiều dự án phải chuyển đổi chủ đầu tư, gây ra không ít trở ngại. Tỉnh đã hoàn tất việc chuyển giao nhân lực và dự án từ 11 ban quản lý cấp huyện về 2 ban cấp tỉnh, song vấn đề khó khăn nhất hiện nay vẫn là nguồn cung vật liệu khan hiếm, giá cả leo thang, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Thời điểm cuối năm thường là mùa thuận lợi để triển khai các công trình xây dựng. Hiện tại, 46 dự án chuyển tiếp với tổng mức vốn trên 6.400 tỷ đồng đang được các nhà thầu gấp rút triển khai, tận dụng điều kiện thời tiết và huy động nguồn lực để tăng tốc.

Song song với đó, nhiều dự án trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cũng chuẩn bị khởi công, trong đó có những công trình hạ tầng, y tế và thể thao có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội, như: nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, mở rộng Bệnh viện Sản Nhi giai đoạn 2, cải tạo Quốc lộ 4B qua Quảng Ninh, tuyến đường nối Vũng Đục giai đoạn 2 hay công trình sửa chữa Nhà thi đấu thể thao dưới nước của tỉnh.

Quảng Ninh đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công không chỉ để hoàn thành chỉ tiêu tài chính mà còn nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng 14% trong năm 2025. Muốn vậy, việc đẩy nhanh thi công, kịp thời thanh quyết toán và phân bổ vốn đúng tiến độ sẽ là chìa khóa để gỡ điểm nghẽn, tạo sức bật cho toàn bộ nền kinh tế địa phương.

Với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự chủ động từ các ban quản lý dự án và quyết tâm của các nhà thầu, Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn “nước rút” quan trọng, kỳ vọng sẽ cán đích đúng mục tiêu, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước.