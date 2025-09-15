Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Đến nay, một số dự án triển khai chưa đáp ứng kế hoạch làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục về đầu tư để khởi công các dự án đã giao kế hoạch năm 2025 và tập trung triển khai hoàn thành các dự án kế hoạch năm 2025.

Bộ Xây dựng vừa có công văn chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục về đầu tư để khởi công các dự án đã giao kế hoạch năm 2025 và tập trung triển khai hoàn thành các dự án kế hoạch năm 2025.

Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, một số dự án triển khai chưa đáp ứng kế hoạch làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch chi tiết công tác lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu... để khởi công dự án theo kế hoạch năm 2025. Ảnh: TL

Theo đó, để đảm bảo tiến độ các dự án, hoàn thành kế hoạch giải ngân đã cam kết năm 2025, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, trong đó tập trung triển khai một số nội dung chính như sau:

Các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: Rà soát, lập kế hoạch thực hiện và báo cáo Bộ Xây dựng (qua Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng) trước ngày 20/9/2025. Tập trung phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đầu tư theo kế hoạch.

Các dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa khởi công: Kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch chi tiết công tác lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu... để khởi công dự án theo kế hoạch năm 2025; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết tương ứng với các mốc tiến độ thực hiện cho từng công tác, hạng mục chi phí (giải phóng mặt bằng, xây lắp, tư vấn...).

Các dự án hoàn thành theo kế hoạch 2025: Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn có giải pháp đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai, tiến độ thi công và các thủ tục nội nghiệp của các dự án, bảo đảm việc giải ngân theo đúng kế hoạch đã đề ra, tuân thủ quy định pháp luật và hợp đồng đã ký kết; kiên quyết xử lý các nhà thầu, tư vấn chậm trễ trong việc thực hiện các nội dung nêu trên. Trong đó, đặc biệt lưu ý không được kéo dài tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm có chỉ đạo hoàn thành trong năm 2025.

Đối với các dự án dự kiến khởi công, khánh thành trong năm 2025 nhưng không đáp ứng kế hoạch, yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đánh giá, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và khẩn trương báo cáo, đề xuất Bộ Xây dựng xử lý theo quy định. Giao các đồng chí Thứ trưởng phụ trách trực tiếp họp kiểm điểm và giải quyết tháo gỡ kịp thời, nếu trường hợp không đáp ứng tiến độ theo kế hoạch, thì kịp thời báo cáo Bộ trưởng xem xét, xử lý theo quy định.

Bộ Xây dựng chỉ đạo, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về sự chậm trễ trong công tác giải ngân năm 2025 theo kế hoạch đã cam kết.

Lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án và kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên…

Chủ động, quyết liệt chỉ đạo, phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi dự án, cử cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm theo dõi tiến độ, kiểm tra, giám sát công tác khảo sát thiết kế, phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là giải quyết các thủ tục trong công tác thỏa thuận với địa phương (về hướng tuyến, các công trình trên tuyến, nút giao, đường gom, vị trí đổ thải vật liệu, mỏ vật liệu xây dựng...) kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm theo quy định các tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (nếu có); thay thế ngay những cán bộ yếu kém, hạn chế về năng lực và trách nhiệm; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công (nếu có).

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát kế hoạch thực hiện các dự án khởi công mới theo đề xuất của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện./.