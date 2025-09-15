Bố trí, giải ngân vốn đầu tư công đầy đủ, kịp thời cho các dự án trọng điểm

(TBTCO) - Trong Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 14/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu kỹ sư, công nhân lao động tại các công trình trọng điểm quốc gia, đồng thời yêu cầu cân đối, bố trí và giải ngân vốn đầu tư công đầy đủ, kịp thời cho các dự án trọng điểm.

Công điện nêu rõ, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba khâu đột phá chiến lược, trong đó phát triển hạ tầng giao thông là trụ cột quan trọng, tạo không gian phát triển mới, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm dành nguồn lực lớn để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, đường thủy nội địa, đường sắt, hạ tầng năng lượng... Diện mạo kết cấu hạ tầng giao thông trên cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay, đã hoàn thành 2.476 km đường bộ cao tốc, các cảng hàng không hiện đại, các hệ thống cảng biển, các tuyến đường sắt đô thị… đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân đã, đang ngày đêm hăng say lao động trên khắp công trường trọng điểm quốc gia.

Không khí làm việc khẩn trương tại dự án hạ tầng giao thông. Ảnh tư liệu.

Mặc dù là những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhưng tại các công trường, dự án lớn, hàng nghìn cán bộ, công nhân đã làm việc "3 ca, 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, xuyên lễ, xuyên Tết"; khẳng định quyết tâm "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; làm việc nào, dứt điểm việc đó; làm đến đâu chắc đến đó; đã nói là làm; nói ít, làm nhiều", vượt qua khó khăn, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư các dự án, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trong năm 2025...

Quyết tâm hoàn thành các công trình theo đúng kế hoạch để khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025

Hiện nay, các công trình, dự án đang trong giai đoạn nước rút, cao điểm, để tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, kịp khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025 (nhân dịp 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 4/9/2025 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu:

Tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt bậc, hành động với phương châm "thần tốc, thần tốc hơn nữa", "táo bạo, táo bạo hơn nữa, hiệu quả, hiệu quả hơn nữa"; quyết tâm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra để tổ chức khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 158/CĐ-TTg; đặc biệt lưu ý phải bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, vệ sinh môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp và chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng…

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và cung ứng vật liệu cho các dự án. Ảnh: Lê Toàn

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai; các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và cung ứng nguồn vật liệu cho các dự án, chủ động phối hợp, không để ách tắc ảnh hưởng đến tiến độ chung; quan tâm, chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho lực lượng công nhân, kỹ sư đang trực tiếp trên công trường.

Giải quyết khó khăn, bố trí vốn đầy đủ, kịp thời cho các dự án trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính cân đối, bố trí và giải ngân vốn đầu tư công đầy đủ, kịp thời cho các dự án trọng điểm; đồng thời khẩn trương hoàn thành xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội về công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để tạo hành lang pháp lý triển khai.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành xây dựng, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các dự án, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm khởi công, khánh thành các công trình vào 19/12/2025, đặc biệt các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì giải quyết các khó khăn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và về nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm.

