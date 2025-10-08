Thuế Đồng Nai thu ngân sách đạt 96% dự toán, sắp về đích năm 2025

(TBTCO) - Trong 9 tháng năm 2025, Thuế Đồng Nai đã thu thuế được 46.758 tỷ đồng, đạt 96% dự toán và tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024. Trong 3 tháng còn lại Thuế Đồng Nai phấn đấu sẽ sớm về đích trong thu ngân sách.

Thông tin từ Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 9 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách từ thuế trên địa bàn đạt 46.758 tỷ đồng, đạt 96% dự toán và tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất đạt 5.294 tỷ đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 3.132 tỷ đồng.

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Đồng Nai tiếp tục được triển khai hiệu quả. Tính đến ngày 30/9, đơn vị đã thực hiện 2.002 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 81% kế hoạch năm. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 696 tỷ đồng, trong đó đã đôn đốc nộp vào ngân sách nhà nước 621 tỷ đồng, đạt 89%.

Công chức Thuế Đồng Nai tăng cường rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế - Ảnh: Đỗ Doãn

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 9 tháng qua, các mảng công tác trọng tâm như: quản lý nợ thuế, hỗ trợ người nộp thuế, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, quản lý hộ kinh doanh... đều được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.

Bước vào quý IV là giai đoạn then chốt của năm, Thuế Đồng Nai sẽ đẩy mạnh công tác quản lý nợ và kiểm tra thuế, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, mở rộng dịch vụ nộp thuế qua eTax Mobile.

Đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, toàn thể cán bộ, công chức Thuế Đồng Nai sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025.