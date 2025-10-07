Hưng Yên: 9 tháng thu ngân sách đạt 127,47% kế hoạch năm 2025

(TBTCO) - Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, tính chung 9 tháng năm 2025, thu ngân sách nhà nước ước đạt 70.625 tỷ đồng, tăng 82,18% so với cùng kỳ năm trước và đạt 127,47% kế hoạch năm. Đây cũng là số thu cao nhất từ trước tới nay của địa phương.

Chỉ tính riêng trong tháng 9/2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt 3.669 tỷ đồng, tăng 51,19% so với tháng cùng kỳ năm 2024. Trong đó: thu nội địa 3.228 tỷ đồng, tăng 58,85%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 441 tỷ đồng, tăng 11,77%.

Tính chung 9 tháng năm 2025, thu ngân sách nhà nước ước đạt 70.625 tỷ đồng, tăng 82,18% so với cùng kỳ năm trước và đạt 127,47% kế hoạch năm. Trong đó, 66.046 tỷ đồng thu từ nội địa, tăng 89,90% và đạt 132,08% kế hoạch năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.579 tỷ đồng, tăng 14,81% và bằng 84,79% kế hoạch năm.

Điểm sáng nổi bật từ thu nội địa chủ yếu như: các khoản thu về đất 40.982 tỷ đồng, tăng 190,29%; thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 1.014 tỷ đồng, tăng 19,83%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 3.049 tỷ đồng, tăng 21,37%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh 15.274 tỷ đồng, tăng 18,25%; thu phí, lệ phí 1.376 tỷ đồng, tăng 36,38%; thuế thu nhập cá nhân 2.889 tỷ đồng, tăng 59,32%; …

Sản xuất tại Công ty TNHH Thép Hoà Phát Hưng Yên (Yên Mỹ) Ảnh: Phạm Đăng

Theo ông Nguyễn Đức Tải, Giám đốc Sở Tài chính Hưng Yên, thu ngân sách nhà nước của tỉnh tăng mạnh cả thu từ tiền sử dụng đất do tỉnh đẩy mạnh đô thị hóa và thu từ sản xuất, kinh doanh. Cơ cấu thu chuyển biến theo hướng tích cực, bền vững hơn; nguồn thu, cơ sở thu mở rộng; các khoản thu từ các sắc thuế, phí, lệ phí đều có sự tăng trưởng. Từ nguồn thu này, tỉnh có điều kiện đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và triển khai một loạt dự án, công trình trọng điểm.

Thời gian qua, để việc thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được đảm bảo, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành cải cách các thủ tục hành chính, rút ngắn một số thủ tục pháp lý, qua đó thu hút nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp bất động sản, góp phần quan trọng vào việc tăng thu ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Hưng Yên cũng triển khai đồng bộ các giải pháp để quản lý thuế và chống thất thu thuế; trong đó, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống phần mềm quản lý thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế kê khai và nộp thuế đúng, đủ kịp thời.

Để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, từ ngày 10/9/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên (trụ sở chính và cơ sở 2), trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường (104 trung tâm) thực hiện tiếp nhận 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Hưng Yên.

Việc triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính là bước đi quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh Hưng Yên trong công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, vì Nhân dân và doanh nghiệp phục vụ.