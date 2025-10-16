Doanh thu cải thiện, Chứng khoán CV vẫn chưa thoát chuỗi thua lỗ kéo dài

(TBTCO) - Doanh thu của Chứng khoán CV đã tăng đáng kể trong quý III/2025 nhờ lãi từ đầu tư và cho vay, song chi phí môi giới và quản lý cao khiến công ty này tiếp tục lỗ hơn 5 tỷ đồng, nối dài chuỗi thua lỗ 13 quý liên tiếp.

Công ty CP Chứng khoán CV (CVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả tiếp tục thua lỗ dù doanh thu đã cải thiện đáng kể. Trong quý, doanh thu hoạt động đạt gần 8 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) với gần 4 tỷ đồng.

Lãi từ cho vay và phải thu cũng cải thiện mạnh, từ mức chưa đến 200 triệu đồng lên hơn 1,3 tỷ đồng, trong khi doanh thu môi giới đạt gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động lên tới hơn 9 tỷ đồng, trong đó chi phí môi giới chiếm tỷ trọng lớn, cộng thêm chi phí quản lý gần 4 tỷ đồng, khiến công ty lỗ trước thuế hơn 5,2 tỷ đồng. Đây là quý thứ 13 liên tiếp CVS ghi nhận thua lỗ, đồng thời là một trong số ít công ty chứng khoán có kết quả âm trong quý III năm nay.

Kết quả kinh doanh quý III/2025 của Chứng khoán CV.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của CVS đạt hơn 18 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ năm trước, song vẫn lỗ hơn 18 tỷ đồng, cải thiện nhẹ so với mức lỗ 24 tỷ đồng của 9 tháng năm 2024. Lỗ lũy kế đến cuối quý III đã xấp xỉ 140 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu gần 55 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với năm trước, nhưng dự kiến vẫn lỗ sau thuế khoảng 34,7 tỷ đồng. Với kết quả hiện tại, CVS mới hoàn thành khoảng 1/3 kế hoạch doanh thu năm nhưng mức lỗ ghi nhận chỉ bằng một nửa so với dự kiến, cho thấy nỗ lực cải thiện hiệu quả hoạt động.

Tổng tài sản của công ty tại ngày 30/9/2025 đạt 322 tỷ đồng, giảm khoảng 18 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm hơn 140 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. Khoản tương đương tiền đạt hơn 108 tỷ đồng, gồm tiền gửi ngắn hạn hoặc có kỳ hạn từ 1–3 tháng, trong khi dư nợ cho vay ký quỹ (margin) cuối quý đạt hơn 20 tỷ đồng./.