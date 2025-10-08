Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý III/2025 được kỳ vọng tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Mùa báo cáo quý III/2025 đến gần, giới phân tích dự báo lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục cải thiện, đặc biệt ở nhóm ngân hàng, thép và bất động sản - những lĩnh vực đang hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thấp và chính sách nới lỏng tiền tệ.

Bước sang quý IV/2025, khi các doanh nghiệp niêm yết chuẩn bị công bố báo cáo tài chính quý III, giới phân tích đánh giá triển vọng lợi nhuận toàn thị trường tiếp tục khả quan. Nhiều tín hiệu từ chính sách vĩ mô, tín dụng và đầu tư công đang củng cố kỳ vọng rằng kết quả kinh doanh quý III sẽ duy trì đà phục hồi, tạo nền cho tăng trưởng lợi nhuận hai con số so với cùng kỳ năm 2024.

Theo ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Pinetree, Việt Nam vẫn kiên định duy trì chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3 - 8,5%. Điều này tiếp tục hỗ trợ môi trường lãi suất thấp, qua đó giúp hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp cải thiện rõ rệt. Dữ liệu thị trường cho thấy P/E toàn sàn hiện ở mức 15,9 lần, tuy cao hơn đầu năm nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là 16,7 lần - một tín hiệu cho thấy dư địa định giá hấp dẫn nếu lợi nhuận doanh nghiệp tăng mạnh trong quý III.

Ảnh minh hoạ.

Trong cơ cấu ngành, ngân hàng vẫn là trụ cột chính dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận. Với mặt bằng lãi suất duy trì thấp và tín dụng tăng ổn định, nhóm này được kỳ vọng tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực.

Ông Khang cho rằng, các ngân hàng quốc doanh như BIDV, VietinBank sẽ có mức tăng trưởng nổi bật nhờ nền lợi nhuận thấp của năm trước, trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần lớn như ACB, MBB, TCB duy trì mức tăng trưởng hai con số. Một số ngân hàng có câu chuyện riêng về mở rộng tín dụng và tái cơ cấu, như VPB, STB, cũng được dự báo bứt phá, góp phần củng cố đà tăng lợi nhuận toàn ngành.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, với nhóm doanh nghiệp xuất khẩu, tỷ giá hiện tại là yếu tố hỗ trợ, song quý III lại được đánh giá là thời điểm nhạy cảm khi nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh giao hàng trong quý II để tận dụng ưu đãi và tránh giai đoạn điều chỉnh thuế quan. Một số ngành như dệt may, gỗ, điện tử có thể chứng kiến mức sụt giảm đơn hàng tạm thời trước khi nhu cầu tại Mỹ và EU hồi phục vào cuối năm.

Song song với khối tài chính, bất động sản và thép là hai nhóm ngành được giới phân tích đánh giá cao. Những doanh nghiệp đầu ngành dự kiến ghi nhận kết quả khả quan nhờ doanh thu bán buôn từ các dự án lớn được hạch toán trong quý III. Ngành thép, với các đại diện Hòa Phát (HPG) và Hoa Sen (HSG), cũng được kỳ vọng khởi sắc khi nhu cầu xây dựng và đầu tư hạ tầng tăng lên nhờ tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh.

Cùng với đó, chứng khoán và bán lẻ (đại diện PNJ, MWG) tiếp tục nằm trong nhóm có khả năng tăng trưởng lợi nhuận cao, khi thị trường vốn sôi động trở lại và sức mua nội địa cải thiện. Ngược lại, thực phẩm – hàng tiêu dùng vẫn là khu vực đối mặt nhiều thách thức. Vinamilk (VNM) chịu áp lực từ nhu cầu tiêu thụ chậm và chi phí đầu vào tăng, trong khi Sabeco (SAB) ghi nhận sản lượng tiêu thụ sụt giảm. Ngành cao su tự nhiên nhiều khả năng tiếp tục tăng trưởng âm do giá cao su giảm sâu trên thị trường quốc tế.

Điểm tựa quan trọng nhất đối với triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn là mặt bằng lãi suất thấp. Mặc dù biên lãi ròng (NIM) của khối ngân hàng thu hẹp, song theo ông Khang, NIM toàn ngành đã tạo đáy và đang phục hồi, qua đó không chỉ hỗ trợ lợi nhuận ngành ngân hàng mà còn giảm chi phí vốn cho các lĩnh vực sản xuất, bất động sản và vật liệu xây dựng.

Nhìn về quý IV, ông Khang kỳ vọng, động lực tăng trưởng mới sẽ đến từ làn sóng giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 40% kế hoạch năm - đồng nghĩa với việc lượng vốn lớn sẽ được đẩy mạnh trong những tháng cuối năm. Đây được xem là yếu tố thúc đẩy nhóm midcap, đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp, hạ tầng và vật liệu xây dựng. Cùng với đó, thị trường bất động sản có thể ghi nhận thêm chuyển biến tích cực khi nguồn cung dần cải thiện và giá bán ổn định hơn trong dài hạn.

Tuy vậy, ông Khang lưu ý rằng, một số nhóm ngành vẫn cần được theo dõi sát sao, đặc biệt là xuất nhập khẩu và cao su tự nhiên, do rủi ro từ thuế quan và biến động giá hàng hóa có thể ảnh hưởng rõ rệt hơn trong quý cuối năm. Riêng nhóm ngân hàng - dù vẫn là trụ cột của thị trường - có thể không còn nhiều đột biến ngoài những mã có nền lợi nhuận thấp từ năm trước như STB, VPB, VIB.

Nhìn chung, triển vọng kết quả kinh doanh quý III/2025 được đánh giá tích cực, với đà tăng trưởng lan tỏa sang nhiều ngành trọng điểm. Chính sách hỗ trợ tăng trưởng, tín dụng mở rộng và động lực từ đầu tư công đang tạo nền vững cho thị trường, mở ra kỳ vọng rằng năm 2026 sẽ là giai đoạn củng cố tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp Việt Nam trên sàn chứng khoán.