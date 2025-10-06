Nhiều thông tin tích cực sẽ tạo hiệu ứng mới cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tháng 9 trong nhịp nghỉ cần thiết sau giai đoạn hưng phấn. Bước sang tháng 10, sự chú ý dồn về loạt thông tin vĩ mô, mùa công bố kết quả kinh doanh quý III và đặc biệt là quyết định nâng hạng từ FTSE Russell - yếu tố được kỳ vọng sẽ trở thành “cú huých” cho dòng tiền quay trở lại.

Thanh khoản hạ nhiệt, luân chuyển vào trụ cột

Tháng 9 khởi đầu bằng sự hưng phấn khi VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm. Phiên 5/9 ghi nhận chỉ số đạt mức cao nhất trong ngày là 1.711,49 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã nhanh chóng xuất hiện, khiến VN-Index quay đầu giảm sâu. Phiên 8/9, thanh khoản tăng đột biến lên 1,77 tỷ cổ phiếu, cho thấy hoạt động cơ cấu danh mục và bán ra diễn ra mạnh mẽ.

Giai đoạn nửa cuối tháng 9, VN-Index dao động trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp dần. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang tích lũy và chờ đợi yếu tố hỗ trợ mới. Diễn biến này phản ánh trạng thái thị trường tạm dừng sau khi chạm vùng đỉnh cũ, đồng thời cho thấy sự chuẩn bị cho một xu hướng rõ ràng hơn trong thời gian tới.

Hành động mua vào của các tổ chức trong nước thể hiện niềm tin vững chắc vào triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Dũng Minh

So với tháng 8 sôi động, thanh khoản tháng 9 giảm rõ rệt phản ánh tâm lý thận trọng, chờ đợi của nhà đầu tư trước thềm quyết định nâng hạng. Giá trị giao dịch trung bình phiên trên cả ba sàn đều sụt giảm, cho thấy dòng tiền lớn có xu hướng đứng ngoài quan sát. Điểm đáng chú ý nhất trong tháng là sự đối lập giữa các dòng vốn. Khối ngoại duy trì đà bán ròng mạnh. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, dòng tiền từ các tổ chức trong nước lại là điểm sáng rực rỡ khi mua ròng hơn 9.000 tỷ đồng, đóng vai trò là trụ đỡ chính “cân” lại toàn bộ lực bán của khối ngoại và giúp thị trường không giảm sâu. Nghịch lý khối ngoại bán ròng có thể được lý giải là hoạt động cơ cấu lại danh mục của các quỹ thị trường cận biên trước khi Việt Nam được nâng hạng, thay vì là dấu hiệu tiêu cực. Trong khi đó, hành động mua vào quyết liệt của các tổ chức trong nước thể hiện niềm tin vững chắc vào các yếu tố nền tảng vĩ mô và triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Những “ứng cử viên” sáng giá trong mùa công bố kết quả kinh doanh quý VFS cho rằng, nhóm bán lẻ, chứng khoán và một số mã bất động sản có dự án triển khai nửa cuối năm sẽ là những “ứng cử viên” sáng giá trong mùa công bố kết quả kinh doanh quý III. Chiến lược hợp lý là duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50-80% danh mục, tránh hành động sớm trước khi xuất hiện tín hiệu tiêu cực rõ ràng. Với những nhà đầu tư thận trọng, việc nắm giữ cân bằng giữa tiền mặt và cổ phiếu là phương án an toàn, đồng thời sẵn sàng gia tăng tỷ trọng khi thị trường bùng nổ thanh khoản.

Tháng 9 chứng kiến sự luân chuyển dòng tiền rõ nét. Thay vì lan tỏa, dòng vốn tập trung vào các trụ cột. Ngân hàng và chứng khoán vẫn là “xương sống”. Các ngân hàng vốn hóa lớn như CTG, TCB, BID giữ nhịp chỉ số, trong khi nhóm chứng khoán (SSI, HCM) trở thành tâm điểm hút tiền, dù có lúc điều chỉnh ngắn hạn. Bên cạnh đó, các cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn, nhóm bán lẻ và đầu tư công cũng là những điểm tựa vững chắc.

Ngược lại, những nhóm từng tăng nóng như bất động sản vừa và nhỏ, xây dựng, thép, hóa chất, công nghệ đều phải điều chỉnh mạnh. Sự phân hóa này phản ánh chiến lược “tái định vị” của dòng tiền ưu tiên nắm giữ cổ phiếu bluechip để đón đầu dòng vốn ngoại trong trường hợp Việt Nam chính thức được nâng hạng.

Giằng co tiếp diễn, trông đợi “cú huých” tâm lý

Thị trường bước vào tháng 10/2025 với nhiều thông tin then chốt có thể quyết định xu hướng.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh - nhà sáng lập FinPeace, bước sang tháng 10, nhiều thông tin tích cực được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng mới. Đó là câu chuyện nâng hạng thị trường, mùa công bố kết quả kinh doanh quý III, tác động rõ ràng hơn từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Đặc biệt, thị trường đang chờ đợi thông tin Việt Nam được FTSE Russell chấp thuận nâng hạng, với kỳ vọng đạt mức gần như tối đa.

Đối với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Khối khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, bức tranh lợi nhuận mùa công bố kết quả kinh doanh quý III năm nay sẽ có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư.

Ngân hàng được xem là điểm sáng nhờ lãi ròng cải thiện khi tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng. Đầu tư công cũng là nhóm đáng quan tâm khi tiến độ giải ngân đang được đẩy mạnh. Ngoài ra, nhóm thủy điện có quý III trùng mùa mưa nên sản lượng điện tăng, giúp doanh thu và lợi nhuận cải thiện so với quý trước đó. Ngành bán lẻ cũng hưởng lợi khi nhu cầu tiêu dùng tăng nhờ chuỗi sự kiện lớn như kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và mùa nhập học, tạo thêm động lực chi tiêu. Với nhóm chứng khoán, thanh khoản thị trường tăng cao trong quý III giúp doanh thu cải thiện, song lợi nhuận ròng chịu áp lực khi chi phí gia tăng, trong khi định giá đã ở mức cao với hệ số P/B trên 2 lần.

Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đưa ra dự báo kịch bản chính là VN-Index sẽ đi ngang trong biên độ 1.600-1.709 điểm. Trong trường hợp tích cực, chỉ số có thể vượt lại vùng 1.709 điểm để duy trì xu hướng tăng. Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng, mốc 1.600 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, và xa hơn là vùng 1.532 điểm. Điều cần nhấn mạnh là thanh khoản vẫn là chìa khóa. Chừng nào dòng tiền chưa thực sự quay trở lại, thị trường sẽ còn giằng co. Do đó, thay vì chạy theo điểm số, nhà đầu tư nên tập trung vào quản trị danh mục và chọn lọc cổ phiếu. Trong giai đoạn tích lũy phân hóa, việc chọn đúng cổ phiếu quan trọng hơn nhiều so với dự đoán chỉ số.