Thứ trưởng Bộ Tài chính: Từng bước đưa Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ tài chính quốc tế

(TBTCO) - Ngay thời điểm này, 8 nghị định hướng dẫn liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế đang được khẩn trương hoàn thiện, với định hướng từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ tài chính quốc tế

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Cố vấn Tài chính Việt Nam 2025, diễn ra chiều 25/9, do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng chủ đề “Kỷ nguyên mới, sức bật mới” được lựa chọn cho diễn đàn vô cùng ý nghĩa và kịp thời, đồng thời, phản ánh cái sự khát vọng vươn lên mạnh mẽ của chúng ta trong bối cảnh kinh tế và tài chính khu vực và toàn cầu có nhiều biến động.

“Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên biến động, nơi thay đổi diễn ra nhanh và khó dự báo. Điều đó đòi hỏi chính sách phải linh hoạt, chủ động thích ứng và nhìn xa”, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, đồng thời cũng chỉ ra bối cảnh căng thẳng thương mại, xung đột địa chính trị và bất ổn ở nhiều khu vực đã buộc nhiều nền kinh tế lớn nới lỏng chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ảnh: Đức Minh

Nhiều tổ chức tài chính quốc tế đã hạ dự báo kinh tế thế giới, trong khi các ngân hàng trung ương lớn buộc phải xoay trục chính sách, nới lỏng dần thắt chặt tiền tệ, tăng chi tiêu công để hỗ trợ tăng trưởng. Sự thay đổi cùng những biến động diễn ra rất nhanh chóng và khó dự báo. Điều này đã trở thành một điều bình thường trong cái bối cảnh hiện nay.

"Trong bối cảnh ấy, Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy tác động. Nhưng chúng ta đã nỗ lực nắm bắt thời cơ, phản ứng chính sách kịp thời, giữ vững ổn định vĩ mô và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp", Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho hay.

Việt Nam bước vào năm 2025 với những chuyển mình quan trọng về thể chế và điều hành. Mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3 - 8,5% được xác định là tham vọng nhưng có cơ sở, khi chính sách tài khóa và tiền tệ đang được điều hành linh hoạt, mở rộng để hỗ trợ tối đa cho phục hồi và tăng trưởng, song hành cùng quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững.

Hàng loạt quyết sách quan trọng đã và đang được triển khai để kích hoạt động lực mới của nền kinh tế. Trong đó, một điểm nhấn được bà Ngọc nêu rõ là định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, các bộ, ngành đang khẩn trương hoàn thiện 8 nghị định hướng dẫn, tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế nhằm tạo nền tảng cạnh tranh dài hạn.

Cách tiếp cận khi xây dựng các nghị định là là tuân thủ theo chuẩn mực quốc tế, tạo nền tảng vững chắc để Trung tâm tài chính quốc tế phát triển và cạnh tranh dài hạn với các trung tâm trong khu vực và trên thế giới. Cụ thể, theo bà Ngọc, là cạnh tranh trong dài hạn.

Để thực hiện được mục tiêu, khung thể chế sẽ bao gồm những quy định nền tảng từ cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội cho phép hình thành các sàn giao dịch chuyên biệt hay phát triển sản phẩm Fintech. Song song với đó, Chính phủ đẩy nhanh đầu tư đồng bộ hạ tầng cứng và hạ tầng mềm như giao thông, viễn thông, logistics, hệ sinh thái dịch vụ… nhằm phục vụ vận hành trung tâm, trước mắt tại TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

“Mục tiêu không chỉ hình thành những khu tài chính hiện đại, mà quan trọng hơn là kết nối sâu rộng mạng lưới tài chính Việt Nam với khu vực và thế giới, từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, cộng đồng cố vấn tài chính là cầu nối giúp nhà đầu tư nhận diện các biến số then chốt, xây dựng danh mục tài sản phù hợp và quản trị rủi ro hiệu quả. "Bộ Tài chính đánh giá rất cao đóng góp của đội ngũ, cố vấn tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng, bảo hiểm trong việc phát triển thị trường tài chính một cách lành mạnh, bền vững. Trong đó, các cố vấn tài chính không chỉ hỗ trợ cho các nhà đầu tư mà chúng tôi cho rằng điều quan trọng cốt lõi hơn cả đó là tạo niềm tin và sự ổn định cho cả hệ thống tài chính", Thứ trưởng khẳng định.