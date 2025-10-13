TP. Cần Thơ: Tổng thu ngân sách đạt gần 18.497 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025

(TBTCO) - Kết quả thu ngân sách thuế nội địa 9 tháng đầu năm 2025 trên TP. Cần Thơ đạt 18.497 tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán, tăng 9,5% cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận chia lại, thu từ xổ số kiến thiết (thu thuế, phí nội địa) đạt 11.889 tỷ đồng, bằng 77,7% dự toán, tăng 14,3% cùng kỳ.

Một góc TP. Cần Thơ. Ảnh: Kỳ Phương

Theo Thuế TP. Cần Thơ, năm 2025, dự toán thu ngân sách nhà nước của Thuế TP. Cần Thơ là 23.937 tỷ đồng. Kết quả thu 9 tháng đạt 18.497 tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Trong đó, Thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận chia lại, thu từ xổ số kiến thiết (thu thuế, phí nội địa) đạt 11.889 tỷ đồng, bằng 77,7% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 có 12/16 nguồn thu đạt tiến độ bình quân, có 4 nguồn thu đã hoàn thành dự toán năm gồm: Thu khác ngân sách (113,7%), cấp quyền khai thác khoáng sản 108,1%, thu hoa lợi công xã (116%) và thu cổ tức, lợi nhuận (153,8%) và có 3 nguồn đạt trên 90% gồm: đầu tư nước ngoài 96%, thuê đất 98,9%, thuế thu nhập cá nhân 91,2%.

Thuế TP. Cần Thơ cho biết, việc thu thuế trên địa bàn khởi sắc nguyên nhân là do 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội trên địa tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ ước tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024; giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ ước tăng 12,1%; doanh nghiệp đăng ký mới ước tăng 27,8%.

Thuế TP. Cần Thơ cho biết, trong năm 2025, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, miễn giảm về thuế. Những chính sách này đã hỗ trợ, góp phần tạo nguồn lực cho cá nhân, tổ chức khôi phục và tái đầu tư, sản xuất kinh doanh tuy nhiên cũng tác động giảm thu ngân sách trên địa bàn, dự kiến cả năm 2025 ảnh hưởng giảm thu là 1.680 tỷ đồng, cụ thể:

Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn… giảm thu trong 9 tháng đầu năm là 809 tỷ đồng, dự kiến ảnh hưởng giảm thu cả năm khoảng 1.230 tỷ đồng, chiếm hơn 5% dự toán.

Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hoá dịch vụ trong năm 2025 trong 9 tháng là 261 tỷ đồng, dự kiến ảnh hưởng giảm thu cả năm khoảng 392 tỷ đồng.

Nghị định số 87/2025/NĐ-CP quy định việc giảm tiền thuê đất của năm 2024, theo đó, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp. Lũy kế 9 tháng Thuế TP. Cần thơ đã nhận 174 hồ sơ, giảm thu là 52 tỷ đồng, dự kiến số giảm thu tiền thuê đất trong năm 2025 là 58 tỷ đồng.

Đồng thời, trong 9 tháng đầu năm, ngành Thuế TP. Cần Thơ thực hiện gia hạn theo Nghị định số 82/2025/NĐ-CP ngày 2/4/2025 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2025.

Trong đó, gia hạn thuế giá trị gia tăng, số lượng người nộp thuế đề nghị gia hạn là 3.024, với số thuế được gia hạn 618 tỷ đồng, số thuế được gia hạn đã nộp 97 tỷ đồng, số thuế còn phải nộp 521 tỷ đồng; Gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp với số thuế tạm nộp quý II được gia hạn theo số quyết toán là 158 tỷ đồng, số quyết toán 26 tỷ đồng./.