Đồng Nai thu ngân sách từ nhà, đất trong 9 tháng năm 2025 tăng 91 % so với cùng kỳ

(TBTCO) - Trong 9 tháng năm 2025, thu ngân sách từ nhà và đất của tỉnh Đồng Nai tăng đột biến khi đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 91,18% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2025 vừa được Thống kê Đồng Nai công bố cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh (đã loại trừ hoàn thuế) đạt 47.230 tỷ đồng, tăng 30,19 % so cùng kỳ.

Trong đó, hầu hết các khoản thu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu như: thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 4.458 tỷ đồng (tăng 35,18%); thu từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 7.075 tỷ đồng (tăng 10,53%); thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13.624 tỷ đồng (tăng 36,2%); thuế thu nhập cá nhân 7.207 tỷ đồng (tăng 21,46%).

Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu 9 tháng đạt 1.673 tỷ đồng, tăng 28,34% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, các khoản thu từ nhà và đất tăng mạnh nhất, khi đạt mức thu 5.908 tỷ đồng, tăng 91,18% so với cùng kỳ năm trước.

Cụm công nghiệp Long Giao nằm trên địa bàn xã Cẩm Mỹ và xã Xuân Đường đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt phương án đấu giá vào cuối tháng 9/2025

Sở dĩ các khoản thu về, nhà đất tại Đồng Nai tăng đột biến là do nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh được tháo gỡ vướng mắc và chính thức mở bán ra thị trường.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay Đồng Nai đẩy mạnh đấu giá quỹ đất công nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành, năm 2025 tỉnh tổ chức đấu giá 37 khu đất với tổng diện tích gần 850 ha, với số tiền dự kiến thu được là 21.000 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Điền - Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết, cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2025, tỉnh đã đấu giá thành công 3 khu đất.

Trong đó, có 2 khu đất tổng diện tích hơn 110 ha tại xã Bình An, ngay cạnh Sân bay quốc tế Long Thành được đấu giá thành công với tổng số tiền 6.700 tỷ đồng.

Mới đây nhất ngày 7/10, tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch bán đấu giá khu đất hơn 106 ha thuộc Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan (xã Xuân Lộc) với giá khởi điểm 2.678 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, từ nay đến cuối năm 2025, tỉnh sẽ tiếp tục đấu giá nhiều dự án khu dân cư có quy mô lớn, dự kiến thu về ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng./.