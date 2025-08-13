Hà Nội giải ngân đầu tư công đạt 41.900 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm

(TBTCO) - Theo TP. Hà Nội, 7 tháng năm 2025, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 41.900 tỷ đồng, đạt 40,1% kế hoạch năm và tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo TP. Hà Nội, trong tháng 7, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) do địa phương quản lý trên địa bàn TP. Hà Nội ước đạt 8.399 tỷ đồng, tăng 16,7% so với thực hiện tháng trước và tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 7 tháng năm 2025, vốn đầu tư từ nguồn NSNN do địa phương quản lý thực hiện được 41.900 tỷ đồng, đạt 40,1% kế hoạch năm và tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, lãnh đạo TP. Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý đầu tư từ NSNN, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, dự án chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn lớn, đảm bảo nguồn lực cho thực hiện các công trình.

Cùng với đó, thành phố cũng đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, một số dự án hạ tầng quan trọng như: khởi công dự án cầu Tứ Liên; đẩy nhanh giải ngân các dự án như: đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đến nay đã giải ngân 16,4% kế hoạch vốn; đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1) đã giải ngân 51,2% kế hoạch vốn; Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai đã giải ngân 19,6% kế hoạch vốn; tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long nối Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đã giải ngân 29,5% kế hoạch vốn; và dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đã giải ngân 37,2% kế hoạch vốn...

Dự án cầu Tứ Liên đang triển khai xây dựng. Ảnh: Trọng Tài

Bên cạnh các kết quả tích cực, tiến độ giải ngân còn có nhiều hạn chế, vướng mắc như hiện nay nhiều công trình vẫn chậm so với yêu cầu, tỷ lệ giải ngân chủ yếu tập trung ở các dự án đã hoàn thiện thủ tục, trong khi nhiều công trình trọng điểm vẫn gặp vướng mắc lớn...

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, mới đây Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành Công văn về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quản lý và giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo tính liên tục, nhất quán trong quản lý và triển khai các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trên địa bàn; đồng thời tuân thủ đúng quy định của pháp luật, UBND TP. Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường và các chủ đầu tư quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và của thành phố: Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị cấp bách hàng đầu. Lấy kết quả giải ngân làm thước đo uy tín, năng lực người đứng đầu. Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ quy trình, rõ hiệu quả. Không né tránh, không đùn đẩy – "Chỉ bàn làm, không bàn lùi"./.