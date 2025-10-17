Agribank trao tặng 20 tỷ đồng xây dựng các trường nội trú tại Đà Nẵng

(TBTCO) - Ngày 16/10/2025, tại xã miền núi, biên giới Tây Giang, TP Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang. Cùng tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao tài trợ 20 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng trường, thể hiện cam kết đồng hành của Agribank trong phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa.

Đoàn công tác Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu và các Ủy viên Trung ương Đảng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tham gia đoàn công tác, về phía TP Đà Nẵng có đồng chí Phạm Đức Ấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng;… các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã biên giới TP Đà Nẵng; Bí thư, Chủ tịch xã Tây Giang cùng Ban giám hiệu, các thầy cô giáo, học sinh nhà trường và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương tham dự.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Về phía Agribank, có đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Vương Hồng Lĩnh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo Ban Tài chính kế toán, Văn phòng đại diện khu vực miền Trung, Chi nhánh Quảng Nam và Chi nhánh Tây Giang. Buổi lễ còn sự góp mặt của lãnh đạo một số doanh nghiệp, ngân hàng thương mại và đông đảo phóng viên báo chí của các đài truyền hình, cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin.

Phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động trước tình cảm chân thành, mộc mạc của thầy cô, học sinh và người dân vùng biên giới. Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư cho giáo dục không chỉ là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, mà còn là khẳng định cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Thủ tướng, phát triển kinh tế phải đi đôi với an sinh xã hội, với bảo đảm quốc phòng - an ninh, với sự chăm lo thiết thực cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận bình đẳng về giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá…; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh và tiến bộ để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển…

Đây chính là minh chứng rõ nét cho chủ trương phát triển toàn diện - lấy con người làm trung tâm, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm công bằng, nhân văn và phát triển bền vững.

Đánh giá cao TP Đà Nẵng đã kịp thời triển khai 6 dự án xây dựng 6 trường học tại các xã biên giới trong năm 2025 theo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, với tổng số kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó, riêng Trường Phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang có kinh phí hơn 262 tỷ đồng, tiết kiệm gần 10% kinh phí so với kế hoạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP Đà Nẵng phải hoàn thành xây dựng Trường Tây Giang trước tháng 6/2026 và hoàn thành xây dựng cả 6 trường khu vực biên giới trong năm 2026.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đã trao tặng 20 tỷ đồng tài trợ “Chương trình xây dựng trường học tại Đà Nẵng”.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của chính quyền, đặc biệt là nhân dân xã Tây Giang trong việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS Tây Giang.

Thủ tướng đề nghị TP Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu, triển khai giai đoạn 2 của dự án nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc nhu cầu phát sinh, các cơ quan liên quan cần kịp thời báo cáo UBND thành phố; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng để được xem xét, giải quyết.

Tại buổi lễ, Chủ tịch TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết, Tây Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có vị trí địa chính trị quan trọng về quốc phòng - an ninh. Việc đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú tại đây không chỉ đáp ứng cho nhu cầu học tập của gần 2.000 con em của đồng bào dân tộc thiểu số mà đảm bảo nhu cầu lâu dài của cấp học tiểu học và trung học trên địa bàn xã Tây Giang.

Hằng năm, với hàng trăm tỷ đồng được dành cho công tác an sinh xã hội, Agribank không chỉ là trụ cột của ngành nông nghiệp mà còn là điểm tựa vững chắc của hàng triệu người dân. Xứng đáng với danh hiệu Ngân hàng vì cộng đồng, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của một ngân hàng thương mại hàng đầu, luôn đặt trách nhiệm xã hội và lợi ích quốc gia lên hàng đầu, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Xác định tầm quan trọng của dự án, lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết sẽ nỗ lực hết sức, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình, sớm đưa ngôi trường đi vào hoạt động phục vụ con em tại địa phương. Cùng với đó, Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để sớm khởi công xây dựng các trường học còn lại, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

Tại Lễ động thổ xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS Tây Giang, đại diện Agribank, đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đã trao tặng 20 tỷ đồng tài trợ “Chương trình xây dựng trường học tại Đà Nẵng” - là mức tài trợ lớn nhất trong chương trình. Khoản tài trợ này được trích từ nguồn an sinh xã hội và đóng góp của cán bộ, người lao động Agribank, thể hiện rõ nét trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng của ngân hang thương mại hàng đầu Việt Nam.

Sự hiện diện và chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương tại buổi lễ là minh chứng cho sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp bền bỉ, thiết thực của Agribank trong công cuộc phát triển giáo dục và nâng cao đời sống nhân dân.

Sự đồng hành phát triển cùng với các địa phương của Agribank không chỉ dừng lại ở Đà Nẵng, dấu ấn nghĩa tình của Agribank còn in đậm trên khắp các vùng miền trên cả nước thông qua hàng loạt chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng như: hỗ trợ y tế, xây nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo, đồng hành cùng ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo…/.