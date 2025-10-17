Chính thức thông qua mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2026

(TBTCO) - Sáng ngày 17/10, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026, mức thuế được giữ nguyên như năm 2025 theo Nghị quyết 60/2024/UBTVQH15 (trừ nhiên liệu bay). Các mức thuế này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Nguồn: Dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026 như sau: xăng, trừ etanol 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn 1.000 đồng/kg, dầu hỏa 600 đồng/lít. Riêng nhiên liệu bay 1.500 đồng/lít, cao hơn 500 đồng/lít so với năm 2025.

Từ ngày 01/01/2027, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn thực hiện theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Trước đó trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về triển khai các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, căn cứ Biểu khung thuế và nguyên tắc điều chỉnh mức thuế tại Luật Thuế bảo vệ môi trường, thời gian qua Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng giai đoạn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày dự án Nghị quyết. Ảnh tư liệu.

Hiện hành, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn vẫn đang được hỗ trợ bởi Nghị quyết số 60/2024/UBTVQH15. Theo đó, tiếp tục áp dụng chính sách giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn cho cả năm 2025 như mức giảm thuế của năm 2024. Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg và dầu hỏa là 600 đồng/lít.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, quá trình thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong thời gian qua đã có những tác động tích cực đến nền kinh tế.

Theo đó, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Bởi thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn là một yếu tố cấu thành giá cơ sở của xăng dầu trong nước. Việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này sẽ tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu trong nước nên cũng tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và do đó được xem là một công cụ để thực hiện kiểm soát lạm phát.

Thực tế, việc thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn trong thời gian qua đã góp phần làm giảm CPI, từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát lạm phát của Chính phủ.

Cùng với đó, việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được đánh giá là giải pháp linh hoạt và hiệu quả để góp phần bình ổn giá bán xăng dầu trong nước. Từ đó, góp phần ổn định thị trường xăng dầu và đảm bảo an ninh năng lượng trong nước trong bối cảnh tình hình thế giới còn tồn tại nhiều bất ổn.

Ngoài ra, việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn góp phần giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước, từ đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu thụ xăng dầu và giảm các chi phí gián tiếp đến tiêu dùng các sản phẩm, hàng hóa khác. Khi đó, hộ gia đình, cá nhân sẽ có thêm một phần tài chính để chi tiêu. Đồng thời, sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh./.