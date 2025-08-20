Cơ hội thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2025

(TBTCO) - Ngày 20/8/2025, VIETFISH 2025 chính thức khai mạc đánh dấu năm thứ 26 của triển lãm chuyên ngành thủy sản hàng đầu châu Á. Với 526 gian hàng từ 280 doanh nghiệp và sự tham gia của 17 quốc gia, triễn lãm không chỉ là nơi kết nối giao thương mà còn là động lực thúc đẩy ngành thủy sản Việt Nam khẳng định vị thế toàn cầu và chinh phục thị trường nội địa.

Ngành thủy sản Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,2 tỷ USD, tăng tới 17% so với cùng kỳ. Các mặt hàng chủ lực như tôm và cá tra dẫn đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, EU và khối CPTPP.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết Việt Nam đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu thủy sản, chiếm hơn 7% thị phần toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy. Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào GDP và sinh kế cho hàng triệu ngư dân. VIETFISH 2025 là cơ hội để doanh nghiệp giao thương, tiếp cận công nghệ mới và thảo luận các giải pháp giảm thất thoát sau thu hoạch, hiện đại hóa logistics. Đến năm 2030, chúng tôi đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 14-16 tỷ USD, gắn với bảo vệ nguồn lợi và đa dạng sinh học.

VIETFISH 2025 với 526 gian hàng từ 280 doanh nghiệp và sự tham gia của 17 quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Đan Mạch,... Ảnh: Lạc Nguyên

Bên cạnh xuất khẩu, VIETFISH 2025 tập trung quảng bá các sản phẩm thủy sản cao cấp, chế biến sẵn, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và tiện lợi, nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng trong nước từ tươi sống sang đông lạnh hiện đại. Đây là bước đi chiến lược để chinh phục thị trường nội địa, đưa thương hiệu “Vietnam Seafood” đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đang tận dụng VIETFISH để mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Trần Văn Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hùng Cá, chia sẻ: “VIETFISH mang lại cơ hội gặp gỡ đối tác quốc tế và quảng bá sản phẩm như cá tra phi lê ra thị trường toàn cầu. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của chúng tôi đạt khoảng 300 triệu USD, và năm 2025, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng mạnh hơn nhờ các mối quan hệ hợp tác từ triển lãm. Chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và EU. Chất lượng là yếu tố cốt lõi để giữ chân khách hàng và xây dựng thương hiệu bền vững”.

Tương tự, ông Trần Văn Trung, Tổng giám đốc Công ty TNHH Anh Khoa (Anh Khoa Food), nhấn mạnh vào thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, nơi chiếm 80% kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp.

“Thị trường Trung Quốc ưa chuộng các sản phẩm như tôm luộc hay tôm còn vỏ, gần với thị hiếu Việt Nam. Chúng tôi đầu tư vào công nghệ bảo quản oxy, phân cỡ và cấp đông để giữ độ tươi ngon, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm. VIETFISH giúp chúng tôi gặp gỡ khách hàng tiềm năng và học hỏi công nghệ từ các quốc gia như Na Uy, Canada…”.

VIETFISH 2025 tập trung quảng bá các sản phẩm thủy sản cao cấp. Ảnh: Lạc Nguyên

Sự kiện còn là nơi hội tụ các công nghệ tiên tiến từ Canada, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ…, từ máy móc chế biến đến giải pháp bảo quản, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiệu quả sản xuất. Các hội thảo chuyên đề về tiêu chuẩn ASC, ESG và chuyển đổi số cung cấp kiến thức cập nhật, hỗ trợ doanh nghiệp định hình chiến lược dài hạn.

VIETFISH 2025 không chỉ tạo cơ hội ký kết hợp đồng mà còn thúc đẩy các giải pháp như nuôi biển công nghiệp, hiện đại hóa logistics và giảm thất thoát sau thu hoạch, giúp ngành thủy sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.