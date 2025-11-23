Ngày 23/11: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp đà tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay (23/11) đồng loạt giảm mạnh tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên, mức giảm từ 1.800 - 2.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp đà tăng nhẹ 500 đồng/kg. Hiện giá tiêu trong nước giao động từ 146.500 - 148.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt giảm mạnh tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên, từ 1.800 - 2.200 đồng/kg so với ngày hôm qua. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 111.500 - 112.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh 2.200 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 112.500 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai cũng giảm mạnh 1.800 đồng/kg, giao dịch ở mức 112.200 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng giảm mạnh 2.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 111.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 12/2025 giảm mạnh 110 USD/tấn, đạt mức 4521 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 124 USD/tấn, đạt mức 4206 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự giảm giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 6,5 cent/lb, xuống mức 400,0 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 5,9 cent/lb, đạt mức 326,25 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 462,45 cent/lb, giảm 0,1 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 5,3 cent/lb, xuống mức 393,25 cent/lb.

Giá tiêu tiếp đà tăng

Giá tiêu trong nước hôm nay (23/11) tiếp đà tăng nhẹ 500 đồng/kg. Hiện giá tiêu trong nước giao động từ 146.500 - 148.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 147.000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cũng tăng 500 đồng/kg, hiện đang giao dịch ở mốc 146.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 148.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Đây là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.104 USD/tấn, tăng 0,13% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok tăng 0,13%, hiện giao dịch ở mức 9.673 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 9.050 USD/tấn./.