Ngày 23/11: Giá thép và quặng sắt đồng loạt giảm

Giá thép hôm nay (23/11) tiếp tục đi xuống cùng quặng sắt do nhu cầu suy yếu và biên lợi nhuận của các nhà máy thép tại Trung Quốc tiếp tục thu hẹp. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng.

Giá thép hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên Sàn Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,1% (3 Nhân dân tệ) về mức 3.014 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,12% (1 Nhân dân tệ) về mức 805,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore - SGX đi ngang mức 103,95 USD/tấn.

So với cuối tuần trước, giá thép Thượng Hải, quặng sắt Đại Liên và SGX thay đổi tương ứng +0,2%, +2,2%, +1,3%.

Theo dữ liệu của hãng tư vấn Mysteel, sản lượng gang luyện thô bình quân ngày, thước đo quan trọng phản ánh nhu cầu quặng sắt giảm 0,3% so với tuần trước, xuống còn 2,36 triệu tấn tính đến ngày 20/11. Biên lợi nhuận ngành thép tiếp tục thu hẹp, khi chỉ hơn một phần ba số nhà máy thép vẫn duy trì được lợi nhuận, giảm từ mức gần một nửa cách đây một tháng.

Trên Sàn Thượng Hải, giá các sản phẩm thép biến động trái chiều gồm thép cây tăng nhẹ 0,07%, thép cuộn cán nóng giữ nguyên, thép dây tăng 0,36%, còn thép không gỉ giảm 0,16%.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam sáng ngày 23/11/2025.

Tại miền Bắc, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.