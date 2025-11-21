Ngày 21/11: Giá thép tiếp tục giảm, quặng sắt chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp

Giá thép thanh Trung Quốc tiếp tục giảm trước lo ngại về tình trạng các doanh nghiệp dư cung nhưng nhu cầu yếu tại Trung Quốc. Quặng sắt cũng giảm nhẹ, chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp. Trong nước, giá thép xây dựng duy trì giá ổn định.

Sáng 21/11, Hòa Phát báo giá thép CB240 và CB300 ghi nhận lần lượt 13.500 đồng/kg và 13.090 đồng/kg

Sàn Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch 20/11, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải về mức 3.017 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,66% (20 nhân dân tệ) về mức 3.017 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,06% (0,5 nhân dân tệ) lên mức 806,5 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,4 USD về mức 103,95 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm nhẹ trong phiên giao dịch, chấm dứt chuỗi ba phiên tăng liên tiếp khi thị trường quay lại lo ngại về dư cung trong quý IV giữa bối cảnh nguồn hàng gia tăng nhưng nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu, Reuters.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 trên sàn Đại Liên giảm 0,32% xuống 788,5 nhân dân tệ/tấn, sau mức cao nhất hơn hai tuần ghi nhận hôm trước.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể Hòa Phát báo giá thép CB240 và CB300 ghi nhận lần lượt 13.500 đồng/kg và 13.090 đồng/kg. Việt Đức chào giá CB240 ở mức 13.350 đồng/kg và CB300 12.850 đồng/kg, Tương tự, một số doanh nghiệp khác cũng giữ giá bình ổn, gồm thép Pomina với CB240 - CB300 ghi nhận 14.440 – 14.290 đồng/kg và thép VJS 13.230 – 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg.

Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.